День фінансів: декларація щодо гарантій безпеки для України, перевиконання бюджету на 10 млрд. грн — Finance.ua

День фінансів: декларація щодо гарантій безпеки для України, перевиконання бюджету на 10 млрд. грн Сьогодні 17:50

У вівторок, 12 липня, мова шла про таке:

Країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Україна отримала «потужні оборонні домовленості» та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки. Головна теза Декларації - Україна отримала «потужні оборонні домовленості» та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки. Головна теза Декларації - безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Сама декларація є рамковим загальним документом, пояснив Єрмак. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Зеленський розповів, чи задоволений результатами саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський заявив , що результати саміту НАТО для України гарні, однак із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними.

Уряд вніс зміни до порядку виплат переселенцям. Кабінет Міністрів України вніс Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

Податки 10−10−10. 84% представників бізнесу, опитаних в рамках дослідження Інституту економічного лідерства, так чи інакше підтримують проєкт 84% представників бізнесу, опитаних в рамках дослідження Інституту економічного лідерства, так чи інакше підтримують проєкт податкової реформи, відомої як реформа 10−10−10. Про це свідчать результати опитування, проведеного агентством InfoSapiens у форматі глибинних інтерв'ю.

Головні виклики НБУ, якщо війна триватиме і у 2024 році. У Міжнародному валютному фонді У Міжнародному валютному фонді припускають , що активна фаза війни триватиме до першої половини 2024 року. На випадок найгіршого сценарію програма МВФ передбачає більший пакет фінансової підтримки. За його словами, на випадок реалізації найпесимістичнішого сценарію програма МВФ передбачає більший пакет фінансової підтримки — вже не 115 млрд дол., а 140 млрд дол.

Вакансії: на кого підвищений попит. Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття . За даними Національного банку, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян. Уже зараз ситуація на ринку праці поступово налагоджується. Проте країна потребує фахівців у медичній і соціальній сферах, тому Кабмін вирішив збільшити держзамовлення на їхню підготовку в навчальних закладах.

Кількість вакансій зростає: кого зараз шукають роботодавці в Україні. Київська область стала лідером за кількістю вакансій і вперше перетнула позначку в 30,1 тис., що становить майже третину від загальної кількості

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