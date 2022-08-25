День фінансів: Цифри Незалежності, нові правила допомоги пільговикам — Finance.ua

День фінансів: Цифри Незалежності, нові правила допомоги пільговикам Вчора 17:50

Четвер, 25 серпня: ми продовжуємо публікацію серії новин Цифри Незалежності:

Країни, куди ми постачаємо агропродукції найбільше. У 2021 році Україна експортувала агропродукції на 27,8 млрд дол. — це 41% загальноукраїнського експорту. Якщо порівнювати з роком до того, показник У 2021 році Україна експортувала агропродукції на 27,8 млрд дол. — це 41% загальноукраїнського експорту. Якщо порівнювати з роком до того, показник зріс на чверть.

Коли в Україні з’явилися МФО. Поняття «мікропозика» в Україні з’явилося 2011 року. Відтоді мікрофінансові організації почали Поняття «мікропозика» в Україні з’явилося 2011 року. Відтоді мікрофінансові організації почали стрімко розвиватися в Україні. Кредити тоді видавали переважно готівкою, а частка онлайну складала менше ніж 10%.

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Також в ПриватБанку розказали, як поповнити картку ПриватБанку за кордоном.

Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні з 2000 року. В Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії забудовники здали в експлуатацію 385 тисяч м2 житла. І хоча кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну, але забудовники В Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії забудовники здали в експлуатацію 385 тисяч м2 житла. І хоча кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну, але забудовники намагаються повертатис я до завершення будівництва своїх об’єктів у всіх областях, де немає бойових дій.

Найбільші проблеми для малого бізнесу у час війни. UA Business Global UA Business Global провела дослідження , щоб дізнатися, як підприємці борються та перемагають на економічному фронті.

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Нові правила для пільговиків. Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, тепер Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. До Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, тепер включатимуть дані щодо фактичного місця перебування пільговика.

Starlink знизив вартість підписки в Україні. Власне термінали супутникового інтернету від Starlink коштують $499. Проте після покупки доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100. Тепер Starlink Власне термінали супутникового інтернету від Starlink коштують $499. Проте після покупки доводиться платити також і за щомісячну підписку, яка коштує $100. Тепер Starlink вирішили знизити ціну своїх послуг для українців.

До речі, Фонд Сергія Притули придбав супутник фінської компанії ICEYE. Це стартап, заснований у 2014 році, що займається розробкою мікросупутників. Ми дослідлили на що він здатний і навіщо його купувати?

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