День фінансів: чи можна застрахуватися від війни та як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові — Finance.ua

День фінансів: чи можна застрахуватися від війни та як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові Сьогодні 17:50

В понеділок, 7 серпня, ми дослідили в новій статті, чи можна застрахуватися від війни:

Вартість оренди квартир у Києві та Львові. В Києві вартість оренди квартир виросла на 10% за останній місяць, а у Львові залишилася незмінною. Про це В Києві вартість оренди квартир виросла на 10% за останній місяць, а у Львові залишилася незмінною. Про це свідчать дані команда iOS-додатку для оренди квартир bird. Ріст цін повʼязаний в першу чергу з сезонністю. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо — попит зростає, а разом з ним і ціна.

Що буде з цінами в Україні в найближчі місяці. Підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року стало домінуючим чинником зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Водночас тренд на зниження інфляції збережеться. Про це Підвищення тарифів на електроенергію для населення у червні 2023 року стало домінуючим чинником зростання споживчих цін на 0,8% за місяць. Водночас тренд на зниження інфляції збережеться. Про це повідомляється в Огляді інфляції Мінекономіки за червень 2023 року.

Нацбанк погіршив прогноз дефіциту зведеного бюджету України у 2024 р. із 10,5% ВВП до 16,8%.

Загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда. Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд $43,1 млрд — це військова допомога, $20,5 млрд — частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд — гуманітарна допомога. Ця сума Як пише The Washington Post, ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд $43,1 млрд — це військова допомога, $20,5 млрд — частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд — гуманітарна допомога. Ця сума перевищує допомогу , яку США виділяють будь-якій іншій країні, та «перевищила двосторонню підтримку інших союзників США», серед яких Ізраїль, Йорданія та Єгипет.

Кількість пенсіонерів в Україні скоротилася найбільше з початку війни. За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни. Середній розмір пенсії становить 5,3 тисячі грн. Проте 30% пенсіонерів отримують менше за 3 тисячі грн.

До 100 тисяч гривень як компенсація за втрачений врожай. Держава Держава компенсує українцям з Херсонської та Миколаївської областей втрати врожаю внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС. Фермери зможуть отримати компенсацію до 100 тисяч гривень.

Реєстрація авто в Україні перейшла на нові правила. З 6 серпня в Україні змінилися правила реєстрації авто. Вимоги спростили як для покупців нових машин в автосалонах, так і для перереєстрації на вторинному ринку. Документ набрав З 6 серпня в Україні змінилися правила реєстрації авто. Вимоги спростили як для покупців нових машин в автосалонах, так і для перереєстрації на вторинному ринку. Документ набрав чинності 6 серпня.

Штрафи гонщиків у містах від 17 тисяч гривень. Автори зареєстрованого у Верховній Раді України законопроекту про адміністративну Автори зареєстрованого у Верховній Раді України законопроекту про адміністративну відповідальність для водіїв гучних спорткарів роз’яснили, в яких випадках покарання не буде.

Звільнення з роботи за ініціативою працівника. Якщо працівник хоче звільнитися, він може скористатися своїм правом — звільнитися за власним бажанням. Такий варіант звільнення можливий як для працівника, з яким укладений безстроковий договір, так і для працевлаштованого за строковим договором, але з Якщо працівник хоче звільнитися, він може скористатися своїм правом — звільнитися за власним бажанням. Такий варіант звільнення можливий як для працівника, з яким укладений безстроковий договір, так і для працевлаштованого за строковим договором, але з певними нюансами.

Як Україні впоратись із дефіцитом кадрів. Ринок праці України Ринок праці України відновився на 90% від початку повномасштабного вторгнення рф. Проте, якщо кількість пропозицій роботи стабільно зростає, то конкуренція шукачів за роботу вже досягла довоєнного рівня, ба більше — на ринку спостерігається відтік працездатного населення.

monobank заблокував карткові транзакції з Африкою. Проєкт monobank знайшов спосіб Проєкт monobank знайшов спосіб обмежити обсяги фроду — заблокувати операції майже з усіма країнами Африки. В Африці знаходиться 54 незалежні держави та 8 залежних територій.

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