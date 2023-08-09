День фінансів: чому Дубай такий багатий та чи можливе в Україні зниження податків — Finance.ua

День фінансів: чому Дубай такий багатий та чи можливе в Україні зниження податків Сьогодні 17:45

У середу, 9 серпня, ми розбиралися в новій статті, чому Дубай такий багатий та чому досі не «проїв» усі гроші:

Чи можливе в Україні зниження податків. Ідея президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд. Про це Ідея президента Володимира Зеленського про зниження податків після війни може бути реалізована. Не виключено, що це зробить вже інший уряд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Кого найчастіше шукають роботодавці. Роботодавці здебільшого шукають представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі та послуг. Про це йдеться у Роботодавці здебільшого шукають представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі та послуг. Про це йдеться у відповіді Державної служби зайнятості.

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