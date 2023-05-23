День фінансів: четвертий транш від ЄС, обмін водійського посвідчення в "Дії", майбутнє банківської системи України — Finance.ua

День фінансів: четвертий транш від ЄС, обмін водійського посвідчення в "Дії", майбутнє банківської системи України Сьогодні 17:50

Вівторок, 23 травня. Сьогодні місія МВФ в Україні розпочала роботу і ЄС виділив 1,5 млрд євро.

Новий транш від ЄС. Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив про виплату Україні чергового траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро . Це четверта виплата пакету макрофінансової допомоги «плюс», загальна сума якого становить 18 млрд євро цього року.

Також Євросоюз має підготувати новий багаторічний пакет макрофінансової допомоги Україні на період після 2023 року.

Місія МВФ в Україні розпочала роботу. Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми. Йдеться про Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми. Йдеться про 4-річну програму EFF на $15,6 млрд, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на $115 млрд упродовж дії програми.

Обмін водійського посвідчення в «Дії». Від сьогодні в «Дії» Від сьогодні в «Дії» можна замінити водійське посвідчення за кілька кліків. Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Перехід України у розрахунках на євро. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що наша Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що наша економіка мігрує в єврозону . За її словами, частка євро в торговельних розрахунках України поступово збільшується. Україна географічно перебуває в зоні євро, тому це вигідно.

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Гра на випередження. У Львівській області енергетики вже розробили У Львівській області енергетики вже розробили графіки відключень світла на літо. У компанії наголошують, що жодних розпоряджень від «Укренерго» про запровадження графіків відключень світла поки що немає. Але їх можуть застосовувати через можливий дефіцит потужності.

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