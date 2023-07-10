День фінансів: будівництво заводів Bayraktar та з виробництва бронетехніки, «зерновий коридор» і гривня, повернення довоєнних податків — Finance.ua

День фінансів: будівництво заводів Bayraktar та з виробництва бронетехніки, «зерновий коридор» і гривня, повернення довоєнних податків Сьогодні 17:50

В понеділок, 10 липня, через те, що розмов про загрозу ядерного удару рф та аварії на Запорізькій АЕС знову побільшало, ми дослідили, якими бувають укриття, скільки це коштує та які документи потрібні, щоб їх збудувати — читайте у матеріалі Finance.ua.

Будівництво заводу з виробництва Bayraktar. В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про це В Україні почалось будівництво заводу з виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. 23 червня турецька компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 мільйона.

Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні. Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів. Про це Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів. Про це повідомляє CNN. Компанія також навчатиме українців обслуговувати виготовлені на заводі танки та іншу броньовану техніку. За словами гендиректора, на новому заводі будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортери Rheinmetall Fuchs за ліцензією.

«Зерновий коридор» і гривня. У разі припинення дії «зернового коридору» в липні українцям не варто очікувати жодної миттєвої девальвації гривні. Про це в коментарі У разі припинення дії «зернового коридору» в липні українцям не варто очікувати жодної миттєвої девальвації гривні. Про це в коментарі повідомила ексголова ради Незалежної асоціації банків України, експертка у сфері фінансів Олена Коробкова.

Повернення довоєнних податків. Україна повернулась до довоєнної системи Україна повернулась до довоєнної системи оподаткування . Останні зміни відновили практично всі норми, що діяли до війни. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, останні зміни, які були прийняті згідно з законопроєктом № 8401, відновили практично всі норми, які діяли до війни.

Рекордна кількість фопів. Після важкого для бізнесу періоду початку великої війни українці все частіше Після важкого для бізнесу періоду початку великої війни українці все частіше наважуються відкривати свою справу. У червні було зареєстровано рекордну кількість підприємців за останні три роки.

Скільки заробляють українські розробники. Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік Медіанна зарплата розробників в Україні вже рік практично не змінюється. Медіанна зарплата розробників в Україні незначно зросла в першому півріччі 2023 року: $3435 (+$35 до грудня 2022 року).

Українські та турецькі компанії співпрацюватимуть у виробництві безпілотників.

Стипендія в 10 тис. євро для студентів. Європейський центральний банк запропонував найбільш здібним українським студентам стипендію. Про це йдеться на сайті ЄCB. Гранти у розмірі 10 тисяч євро нададуть 15 студентам українських університетів. Про це Європейський центральний банк запропонував найбільш здібним українським студентам стипендію. Про це йдеться на сайті ЄCB. Гранти у розмірі 10 тисяч євро нададуть 15 студентам українських університетів. Про це пише Мінінтеграції.

Скільки коштуватиме економіці неповернення вимушених мігрантів до України. Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Про це йдеться в Неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Про це йдеться в дослідженні , проведеному ГО EasyBusines та Центром економічного відновлення (ЦЕВ). На сьогодні від 3,8 до 4,7 млн вимушених мігрантів знаходяться за кордоном.

ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто червня. Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили 17,3 тис. вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Про це повідомив Укравтопром. Лідером червневих реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

При цьому в МВС повідомили, чи потрібно перереєстровувати авто, якщо змінили його колір.

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