День фінансів: блокування грошей банками, штрафи за відсутність РРО, пільги для деяких автомобілів — Finance.ua

День фінансів: блокування грошей банками, штрафи за відсутність РРО, пільги для деяких автомобілів Сьогодні 17:50

У четвер, 18 січня, у Раді спрогнозували, скільки Україна спокійно проживе без фінансової допомоги Заходу та запропонували джерело для фінансування оборони ЄС та України.

300 мільярдів євро. Президент України Володимир Зеленський розповів, як би він Президент України Володимир Зеленський розповів, як би він витратив заморожені російські активи, якби мав до них доступ. На його думку, ділити їх на приватні та державні недоречно.

Міжнародні партнери торік забезпечили близько 400 млрд грн видатків на соціальну сферу.

Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії.

Новий iPhone — це розкіш. У «Слузі народу» У «Слузі народу» пропонують оподатковувати купівлю нового iPhone і платити більше податків з зарплати в 20 000 грн. Такі ідеї висловила народна депутатка від фракції «Слуга народу» та голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа в ефірі телемарафону.

Механізм зарахування ПДФО. В Україні хочуть В Україні хочуть змінити механізм зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Наразі розглядаються декілька підходів, хоча перевага надається «європейському» варіанту.

Штрафи за відсутність РРО. З 1 жовтня для бізнесу знову запрацювали З 1 жовтня для бізнесу знову запрацювали штрафи за незастосування касових апаратів (РРО/ПРРО). За останні три місяці минулого року податкова виявила 9100 порушень і оштрафувала бізнес на 136,1 млн грн. Найбільше порушників — у сфері торгівлі.

У Києві подорожчала оренда квартир. Мадіана вартості оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%. Про це дані статистики застосунку для пошуку оренди квартир Bird. Мадіана вартості оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%. Про це свідчать дані статистики застосунку для пошуку оренди квартир Bird.

Розмитнення. Верховна Рада 16 січня Верховна Рада 16 січня ухвалила законопроєкт № 10 321−1 про внесення змін до Податкового кодексу щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень. Так, від сплати ПДВ буде звільнено кілька транспортних засобів, зокрема, «газові» тягачі, вантажні електромобілі та ретро-автомобілі.

Збитки від кібератаки на Київстар. Кібератака рф на мобільний оператор «Київстар» у грудні минулого року Кібератака рф на мобільний оператор «Київстар» у грудні минулого року коштуватиме компанії близько 3,6 мільярда гривень доходу. Однак, оператор втратить їх внаслідок скасування для своїх клієнтів місячної плати за надання послуг у якості компенсації.

До речі, останнім часом почали з’являтись повідомлення, що банки висунули до своїх клієнтів нову вимогу: вказати максимальний обсяг фінансових операцій за всіма рахунками, який клієнт планує проводити впродовж місяця. Що це означає, з чим пов’язано і що робити, щоб не втратити доступу до коштів — в новій статті:

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