День фінансів: бізнес покращив прогнози на 2024, як зміниться курс долара, гроші за викриття хабарника — Finance.ua

День фінансів: бізнес покращив прогнози на 2024, як зміниться курс долара, гроші за викриття хабарника Сьогодні 17:50

У вівторок, 12 вересня, розглядалися такі питання:

Польща продовжила заборону на імпорт українського зерна. Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня. Про це Польща продовжила заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції після 15 вересня. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Україна готує цифровізацію обліку у військах.

Конкретні потреби бойових бригад мають забезпечуватися максимально швидко. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Вето на законопроєкт про е-декларування. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Документ було направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Президент України Володимир Зеленський 12 вересня Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування під час воєнного стану. Документ було направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Президент України Володимир Зеленський 12 вересня наклав вето на законопроєкт про е-декларування. Документ залишає реєстри закритими ще на рік.

Також Президент Володимир Зеленський заявив, що «морально» готовий до того, що економіку України доведеться переводити на «військові рейки», якщо війна на виснаження затягнеться, а підтримка з боку союзників ставатиме слабшою.

Персональні соціальні картки. В Україні запустять персональні соціальні картки для жителів чотирьох областей. Йдеться про проєкт системи електронного кейс-менеджменту. Про це В Україні запустять персональні соціальні картки для жителів чотирьох областей. Йдеться про проєкт системи електронного кейс-менеджменту. Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович. Людина звертається за соціальною допомогою, інформація потрапляє до кейс-менеджера, за допомогою планшету він оцінює, що потрібно людині і що їй може запропонувати держава. І все це відбувається в одній електронній системі.

Як зміниться курс долара. За За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар.

До речі, у серпні населення купило валюти на $180,8 млн більше, ніж продало.

Гроші за викриття корупціонера. Керівник відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас Керівник відділу розвитку Інституту викривання Анастасія Ренкас розповіла , скільки повідомлень, після запуску ініціативи Єдиний портал викривачів корупції, вже надійшло від українців, а також пояснила особливості набуття статусу «викривача» для отримання захисту та винагороди.

У Мінфіні розповіли про виплати з початку року. Упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні Упродовж восьми місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 300,5 млрд грн, з яких 181,2 млрд грн — на пенсійні виплати. За інформацією Мінфіну, 181,2 млрд грн (у серпні - 22,7 млрд грн) було спрямовано на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду.

Як отримати е-лікарняний. У МОЗ розповідають, що в електронній системі охорони здоров’я вже створено понад 20 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН).

Середня зарплата в Україні. Кількість шукачів, які створили або оновили резюме, у серпні склала 350 994. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Статистика Кількість шукачів, які створили або оновили резюме, у серпні склала 350 994. Серед них 58% жінок та 42% чоловіків. Статистика говорить , що на ринку праці помітно зменшилася кількість молоді.

Бізнес покращив прогнози на 2024. Більше половини опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Компанії Більше половини опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно.

Засновник Dragon Capital розповів про плани щодо Сенс Банку. Відомий бізнесмен, власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала на зустрічі «EBA Global Outlook: Нова економіка України», яка відбулася у Києві 11 вересня 2023 року, Відомий бізнесмен, власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала на зустрічі «EBA Global Outlook: Нова економіка України», яка відбулася у Києві 11 вересня 2023 року, підтвердив свій інтерес до націоналізованого Сенс Банку.

Перетворення одного з наявних державних банків на Банк розвитку за прикладом KfW у Німеччині дасть змогу підвищити ефективність процесу відновлення України та залучити більше фінансування, зокрема й приватного, — вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев.

В «Дії» можна придбати нові військові облігації «Євпаторія». Мінфін 5 вересня Мінфін 5 вересня випустив нові військові облігації на суму 3,5 млрд гривень. Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%, а погашення за ними відбудеться 18 червня 2025 року. Відповідно, такі військові ОВДП від сьогодні кожен громадянин може придбати в застосунку «Дія» під назвою «Євпаторія».

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