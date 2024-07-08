День фінансів: безпекова угода з Польщею, субсидії на оренду житла для ВПО, ціни на землю в Україні — Finance.ua

День фінансів: безпекова угода з Польщею, субсидії на оренду житла для ВПО, ціни на землю в Україні Сьогодні 17:50

Понеділок, 8 липня. Скільки українців заробляють менше 10 тис. грн та як заощадити на сплаті комуналки.

Безпекова угода з Польщею. Україна та Польща Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угоду підписано у Варшаві. Головна мета угоди — підтримати самооборону України проти російської агресії.

новий оборонний пакет для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО. Додамо, що Польща анонсувала для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО.

пакет військової допомоги Україні Про новийУкраїні оголосили також у Великій Британії. Країна надасть новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

Субсидії на оренду житла. Мінсоцполітики Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла. Документ наразі планується винести на обговорення серед представників органів влади, народних депутатів та громадськості. Проведення дискусій та консультацій допоможе врахувати всі необхідні аспекти та забезпечити найбільш ефективне впровадження програми.

Оплата комунальних платежів щомісяця «з'їдає» левову частку доходів більшості родин, тож питання економії ресурсів є досить актуальним для кожного українця. Тож ми підготували поради, як зробити так, аби комуналка не робила ваш гаманець тонше:

Доходи українців. Як Як свідчать результати дослідження Gradus, 43% українців заробляють менше 10 000 гривень. Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття.

зарплати QA мають тенденцію до зниження. Найбільше тестувальники отримують у Дніпрі, Києві та Чернівцях — це в середньому $2200. Найменше в Миколаєві — $900. Водночас опитування Dou.ua показує , щомають тенденцію до зниження. Найбільше тестувальники отримують у Дніпрі, Києві та Чернівцях — це в середньому $2200. Найменше в Миколаєві — $900.

помічники ветеранів. На реалізацію проєкту у цьому році Кабмін виділив 2 924 445,5 тисяч гривень. Вони консультуватимуть із питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах. До речі, в Україні з’являться . На реалізацію проєкту у цьому році Кабмін виділив 2 924 445,5 тисяч гривень. Вони консультуватимуть із питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.

Курс долара. Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує , що середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4−40,7 грн.

середній курс продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень. За даними НБУ,продажу готівкового долара в Україні у червні 2024 року зріс на 1,7% - до 40,85 гривень.

Вірогідність дефолту. Україна має домовитися з іноземними кредиторами до 1 серпня щодо реструктуризації державного боргу. Але, як Україна має домовитися з іноземними кредиторами до 1 серпня щодо реструктуризації державного боргу. Але, як вважають експерти, дефолту не буде, навіть якщо українська влада не зможе переконати власників єврооблігацій, які вимагають повернення тіла кредиту.

Ціни на землю в Україні. За За даними Опендатабот, з моменту відкриття ринку в Україні продали понад 567 тисяч гектарів землі. Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 тисяча за гектар.

Кошти «Росатому» на будівництво АЕС. Кошти, які «Росатом» перераховує до Туреччини на зведення АЕС «Аккую» — найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту — потрапляють під арешт, Кошти, які «Росатом» перераховує до Туреччини на зведення АЕС «Аккую» — найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту — потрапляють під арешт, повідомив голова держкорпорації Олексій Ліхачов. Проєкт оцінюється в $25 млрд.

Додамо, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про застосування санкції у виді стягнення майна і коштів екснардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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