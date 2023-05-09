День фінансів: безмитна торгівля, monobank поверне арешти на кошти клієнтів, де найлегше влаштуватися на роботу — Finance.ua

День фінансів: безмитна торгівля, monobank поверне арешти на кошти клієнтів, де найлегше влаштуватися на роботу Сьогодні 17:50

У вівторок, 9 травня, Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік. А міжнародні донори у 2022 році надали Україні $14,5 мільярда.

monobank поверне арешти на кошти 436 тис. клієнтів. Віртуальний monobank, як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів у зв’язку з набранням чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану». Про це Віртуальний monobank, як і інші банки, поверне тимчасово зняті після початку війни арешти на кошти на рахунках окремих клієнтів у зв’язку з набранням чинності закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану». Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Кредитування фізосіб під час війни. У березні 2022 року фінансовий ринок миттєво У березні 2022 року фінансовий ринок миттєво відреагував на повномасштабне військове вторгнення росії на територію України та майже повністю припинив видачу споживчих кредитів як в банківських установах, так і в фінансових компаніях. Ринок банківського кредитування відновився лише на 20−25%.

Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу. Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше. Найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше. Найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.

А от кількість ІТ-вакансій зменшується: кому найлегше знайти роботу, повідомляє Dou.

Готівкова гривня посилюється. Загальна ситуація на валютному ринку минулого тижня покращилася: інтервенції НБУ різко знизилися, а готівковий курс гривні укріпився. Про це йдеться у Загальна ситуація на валютному ринку минулого тижня покращилася: інтервенції НБУ різко знизилися, а готівковий курс гривні укріпився. Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестиційної групи ICU. Аналітики зазначили, що на міжбанківському ринку обсяг торгівлі валютою зменшився.

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Звільнені з полону українці зможуть отримати по 100 тисяч гривень. До Мінреінтеграції До Мінреінтеграції звертаються родичі цивільних заручників і самі заручники після звільнення з полону з проханням роз’яснити, на яку допомогу від держави вони можуть розраховувати. Зокрема, після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

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