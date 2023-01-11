День фінансів: безкоштовні LED-лампи від держави, пенсії під час війни, індексація доходів у 2023 — Finance.ua

День фінансів: безкоштовні LED-лампи від держави, пенсії під час війни, індексація доходів у 2023 Сьогодні 18:00

Середа, 11 січня. Як обміняти старі електричні лампи розжарювання на енергоощадні та де в Україні отримують найбільші середні пенсії.

Безкоштовні LED-лампи від держави. З 16 січня у режимі бета-тестування стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти». Про те, як це все працюватиме — З 16 січня у режимі бета-тестування стартує програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти». Про те, як це все працюватиме — розповідаємо тут

В Україні планують розробити Соціальний кодекс. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір розробити та сприяти затвердженню Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір розробити та сприяти затвердженню Соціального кодексу . Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини.

Також Шмигаль каже, що сума компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб зросте до 6700 грн.

Пенсії під час війни. Як 👨‍🦳Як свідчать дані Опендатабот , станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкало в Дніпропетровській та Донецькій області. Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни — 6231,49 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3 490,32 грн.

До речі, заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла деталі проєкту про накопичувальні пенсії.

Індексація доходів у 2023. Як зазначили в Держпраці, усі Як зазначили в Держпраці, усі роботодавці звільнені на 2023 рік від обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати. Це також стосується пенсій, стипендій, грошового забезпечення тощо.

Як столиця готується до блекауту? Заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняє, що Заступник голови КМДА Микола Поворозник запевняє, що влада готова до найгірших сценаріїв , у тому числі до блекауту в Києві. За його словами, блекаут перестав бути страшним словом, яким був раніше, а після однієї з останніх атак росіян ремонтні бригади прокладають нові маршрути для подачі електроенергії.

Боротьба із «зарплатними ФОП», аби вступити до ЄС. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що після закінчення війни Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляє, що після закінчення війни Україні доведеться змінювати спрощену систему оподаткування заради боротьби із так званими «зарплатними ФОП». На його думку, така система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків і цю практику потрібно ліквідовувати, щоб Україна мала змогу вступити до ЄС.

За народження дитини + 20 тис. гривень. Жителів Івано-Франківська Жителів Івано-Франківська заохочуватимуть народжувати . Молодим батькам обіцяють надавати з міського бюджету додаткові виплати. Мер міста обіцяє, що скоро містяни зможуть отримати додатково за народження дитини 20 тисяч гривень. А військові можуть розраховувати на 50 000 гривень.

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