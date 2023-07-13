День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні — Finance.ua

День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні
Четвер, 13 липня. В Мінсоцполітики пояснили, що саме змінюється у виплатах переселенцям, а в НБУ — в яких банках можна обміняти зношені долари.
Банки для обміну зношеної валюти. Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків. Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо — у Райффайзен Банку (10%), а максимальна — в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.
Продовжуючи тему валюти… начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7−37,7 грн/дол. та 40−41 грн/євро. А за словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів.
«План України» від Мінекономіки. Міністерство економіки спільно з українським бізнесом створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України. Очікується, що напрацювання «Плану України» дозволить залучити в українську економіку 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії.
Зміни у виплатах для ВПО. Раніше в Мінсоцполітики повідомили, що змінили порядок виплат переселенцям. Сьогодні в міністерстві деталізували деякі моменти. Наприклад, один з критеріїв призначення/перепризначення допомоги — наявність коштів, які не використовуються та накопичуються на депозитних рахунках. Тобто наявність коштів на поточних рахунках не впливатиме призначення допомоги.
- Також додамо, що деякі пенсіонери можуть отримати 100%-ву пільгу на сплату комуналки. На це можуть розраховувати пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Втрати економіки від підриву Каховської ГЕС. В Нацбанку кажуть, що в короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним — 0,2%. Водночас у широкій перспективі це величезна катастрофа, яка зруйнувала екосистему. Це матиме вплив на інші регіони, зокрема на Дніпропетровську область.
Google Bard запрацював в Україні. Чат-бот зі штучним інтелектом Google Bard відсьогодні доступний для українців. Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж вийшли корисні оновлення: експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit; можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше; голосове відтворення відповідей.
Марка з винищувачами F-16. «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16. Відсьогодні відкривається передзамовлення. Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей.
Запуск stereo by mono відкладається. Польська Комісія з фінансового нагляду має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank. Там критично прокоментували медійну активність фаундерів mono щодо запуску stereo, прямо назвавши її такою, що «може вводити в оману».
- До речі, у Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного «Укрексімбанку». Регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.
Ціни на оренду житла. Як свідчать дані Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%). На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень. У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень.
- Водночас в Україні зріс ринок котеджних містечок. Вже в 25 регіонах України та у Києві ведеться їх будівництво.
Зараз в Україні замислюються над тим, щоб будувати будинки одразу з укриттям, як це практикується в Ізраїлі. Експерти з будівництва вважають, що створити квартиру, в якій можна залишатися під час ракетного обстрілу, неможливо — це самообман. Між тим львівська мерія раніше вже затвердила нові стандарти будівництва житла, які передбачають, зокрема, кімнати безпеки у новобудовах. Тож Finance.ua вирішив розібратись, чи підходять українцям «мамади», та що про це думають експерти:
Безпека в сучасних новобудовах: чи варто в Україні будувати квартири з укриттями, як в Ізраїлі? 🏠
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