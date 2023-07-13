День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні

51
Четвер, 13 липня. В Мінсоцполітики пояснили, що саме змінюється у виплатах переселенцям, а в НБУ — в яких банках можна обміняти зношені долари.
Банки для обміну зношеної валюти. Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків. Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо — у Райффайзен Банку (10%), а максимальна — в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.
Продовжуючи тему валюти… начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7−37,7 грн/дол. та 40−41 грн/євро. А за словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів.
«План України» від Мінекономіки. Міністерство економіки спільно з українським бізнесом створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України. Очікується, що напрацювання «Плану України» дозволить залучити в українську економіку 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії.
Зміни у виплатах для ВПО. Раніше в Мінсоцполітики повідомили, що змінили порядок виплат переселенцям. Сьогодні в міністерстві деталізували деякі моменти. Наприклад, один з критеріїв призначення/перепризначення допомоги — наявність коштів, які не використовуються та накопичуються на депозитних рахунках. Тобто наявність коштів на поточних рахунках не впливатиме призначення допомоги.
  • Також додамо, що деякі пенсіонери можуть отримати 100%-ву пільгу на сплату комуналки. На це можуть розраховувати пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.
Втрати економіки від підриву Каховської ГЕС. В Нацбанку кажуть, що в короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним — 0,2%. Водночас у широкій перспективі це величезна катастрофа, яка зруйнувала екосистему. Це матиме вплив на інші регіони, зокрема на Дніпропетровську область.
Google Bard запрацював в Україні. Чат-бот зі штучним інтелектом Google Bard відсьогодні доступний для українців. Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж вийшли корисні оновлення: експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit; можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше; голосове відтворення відповідей.
Марка з винищувачами F-16. «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16. Відсьогодні відкривається передзамовлення. Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей.
Запуск stereo by mono відкладається. Польська Комісія з фінансового нагляду має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank. Там критично прокоментували медійну активність фаундерів mono щодо запуску stereo, прямо назвавши її такою, що «може вводити в оману».
  • До речі, у Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного «Укрексімбанку». Регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.
Ціни на оренду житла. Як свідчать дані Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%). На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень. У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень.
Зараз в Україні замислюються над тим, щоб будувати будинки одразу з укриттям, як це практикується в Ізраїлі. Експерти з будівництва вважають, що створити квартиру, в якій можна залишатися під час ракетного обстрілу, неможливо — це самообман. Між тим львівська мерія раніше вже затвердила нові стандарти будівництва житла, які передбачають, зокрема, кімнати безпеки у новобудовах. Тож Finance.ua вирішив розібратись, чи підходять українцям «мамади», та що про це думають експерти:

Безпека в сучасних новобудовах: чи варто в Україні будувати квартири з укриттями, як в Ізраїлі? 🏠

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.