День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні — Finance.ua

День фінансів: банки для обміну зношеної валюти, «План України» від Мінекономіки, Google Bard в Україні Сьогодні 17:50

Четвер, 13 липня. В Мінсоцполітики пояснили, що саме змінюється у виплатах переселенцям, а в НБУ — в яких банках можна обміняти зношені долари.

Банки для обміну зношеної валюти. Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття Національний банк рекомендує населенню звертатися за послугою інкасо щодо прийняття старої готівкової інвалюти до 7 українських банків. Серед рекомендованих банків найменша вартість інкасо — у Райффайзен Банку (10%), а максимальна — в одеського МТБ Банку (50%). Середня — 12−15%.

Продовжуючи тему валюти… начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7−37,7 грн/дол. та 40−41 грн/євро. А за словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів.

«План України» від Мінекономіки. Міністерство економіки спільно з українським бізнесом створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України. Очікується, що напрацювання «Плану України» Міністерство економіки спільно з українським бізнесом створить понад 10 галузевих робочих груп для обговорення та розробки конкретних і комплексних заходів для розвитку в ключових галузях економіки України. Очікується, що напрацювання «Плану України» дозволить залучити в українську економіку 50 млрд євро допомоги від Європейської комісії.

Зміни у виплатах для ВПО. Раніше в Мінсоцполітики повідомили, що змінили порядок виплат переселенцям. Сьогодні в міністерстві Раніше в Мінсоцполітики повідомили, що змінили порядок виплат переселенцям. Сьогодні в міністерстві деталізували деякі моменти . Наприклад, один з критеріїв призначення/перепризначення допомоги — наявність коштів, які не використовуються та накопичуються на депозитних рахунках. Тобто наявність коштів на поточних рахунках не впливатиме призначення допомоги.

Також додамо, що деякі пенсіонери можуть отримати 100%-ву пільгу на сплату комуналки. На це можуть розраховувати пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.

Втрати економіки від підриву Каховської ГЕС. В Нацбанку кажуть, що в короткостроковій перспективі В Нацбанку кажуть, що в короткостроковій перспективі вплив катастрофи на Каховській ГЕС на ВВП буде незначним — 0,2%. Водночас у широкій перспективі це величезна катастрофа, яка зруйнувала екосистему. Це матиме вплив на інші регіони, зокрема на Дніпропетровську область.

Google Bard запрацював в Україні. Чат-бот зі штучним інтелектом Google Bard відсьогодні Чат-бот зі штучним інтелектом Google Bard відсьогодні доступний для українців . Bard може відповісти на будь-яке запитання. До того ж вийшли корисні оновлення: експорт коду Python не тільки в Google Colab, а й у Replit; можливість впорядковувати розмови й запити, щоб знаходити їх швидше та зручніше; голосове відтворення відповідей.

Марка з винищувачами F-16. «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16. Відсьогодні відкривається передзамовлення. Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало «Укрпошта» готується представити поштову марку з символом бойових літаків F-16. Відсьогодні відкривається передзамовлення. Поштовий випуск «Винищувачі зла» містить чимало смислових та метафоричних деталей

Запуск stereo by mono відкладається. Польська Комісія з фінансового нагляду Польська Комісія з фінансового нагляду має зауваження до фінтех-проєкту stereo by mono від засновників українського monobank. Там критично прокоментували медійну активність фаундерів mono щодо запуску stereo, прямо назвавши її такою, що «може вводити в оману».

До речі, у Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного «Укрексімбанку». Регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.

Ціни на оренду житла. Як свідчать дані Держстату, Як свідчать дані Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%). На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень. У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень.

Водночас в Україні зріс ринок котеджних містечок. Вже в 25 регіонах України та у Києві ведеться їх будівництво.

Зараз в Україні замислюються над тим, щоб будувати будинки одразу з укриттям, як це практикується в Ізраїлі. Експерти з будівництва вважають, що створити квартиру, в якій можна залишатися під час ракетного обстрілу, неможливо — це самообман. Між тим львівська мерія раніше вже затвердила нові стандарти будівництва житла, які передбачають, зокрема, кімнати безпеки у новобудовах. Тож Finance.ua вирішив розібратись, чи підходять українцям «мамади», та що про це думають експерти:

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