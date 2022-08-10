День фінансів: банкрутство Банку «Січ», нові правила роботи для обмінників, терміни будівництва заводу Bayraktar в Україні — Finance.ua

День фінансів: банкрутство Банку «Січ», нові правила роботи для обмінників, терміни будівництва заводу Bayraktar в Україні Вчора 17:50

Середа, 10 серпня. Мінус один банк, але плюс один завод з виробництва «Байрактарів».

Нацбанк визнав «Банк Січ» банкрутом. Вчора увечері стало відомо, що Національний банк відніс АТ «Банк Січ» Вчора увечері стало відомо, що Національний банк відніс АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних . Банк не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови договору з НБУ. Вкладники банку отримають свої заощадження у повному обсязі. Це близько 1,2 млрд грн. За даними Forbes, 12 банків України також опинилися на межі банкрутства.

Іпотека під 3 та 7 відсотки. Українці зможуть отримати пільговий кредит на купівлю житла зі ставкою 3% та 7% річних уже з 1 жовтня. Для отримання пільгового кредиту, кандидат має відповідати певним вимогам, Українці зможуть отримати пільговий кредит на купівлю житла зі ставкою 3% та 7% річних уже з 1 жовтня. Для отримання пільгового кредиту, кандидат має відповідати певним вимогам, про них розповідаємо тут

В продовження теми банків хочемо зачепити тему курсу валют. 💵 Обмінникам заборонили показувати на цифрових табло курси валют. В Нацбанку кажуть, що ухвалили таке рішення задля уникнення випадків штучного та необґрунтованого підвищення курсу, а також розхитування ситуації з готівковим курсом задля отримання додаткової маржі. У новому матеріалі ми розповідаємо, що зміниться в роботі обмінників:

Бюджет воєнної економіки. Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 рік. Це буде . Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 рік. Це буде бюджет воєнної економіки , де пріоритетом залишається армія та безпека. В межах бюджету також створять Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

Ембарго на імпорт вугілля з росії. Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня Європейський Союз та Велика Британія з 10 серпня зупинили імпорт російського вугілля у відповідь на війну росії проти України. Ембарго на імпорт російського вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні. Рішення передбачало, що з серпня вводиться заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з росії або експортуються з росії.

Завод з виготовлення Bayraktar в Україні. Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що будівництво заводу з Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar може тривати декілька місяців, запустити його планують у 2023 році. Компанія вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва.

Нова форма трудового договору. В Україні відсьогодні, 10 серпня, набирає чинності закон про В Україні відсьогодні, 10 серпня, набирає чинності закон про врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом. Документ передбачає запровадження нової форми трудового договору з нефіксованим робочим часом, який дозволить залучати до роботи співробітників на нерегулярній основі для виконання тих чи інших робіт, які мають непостійний, але повторювальний характер. Це створює механізм легалізації роботи фрилансерів.

До речі, за даними сервісу Freelancehunt, ринок фрилансерів відновився, зростає та працює. Зараз більшість фрилансерів (74,79%) одержують до $500 на місяць і лише 1,35% вдається заробляти від $3000.

Виплати переселенцям без документів. З 7 серпня внутрішньо переміщені особи зможуть ставати на облік та З 7 серпня внутрішньо переміщені особи зможуть ставати на облік та оформлювати виплати на проживання, навіть якщо втратили паспорт. Замість паспорта переселенці можуть використати довідку з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, або документи в «Дії».

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