День фінансів: банкір року та банк — народний улюбленець, закон про е-резидентство, депозитні ставки monobank — Finance.ua

День фінансів: банкір року та банк — народний улюбленець, закон про е-резидентство, депозитні ставки monobank Вчора 17:51

В понеділок, 3 квітня, ми розбирались, що змінилось для банків та українців з квітня:

Закон про е-резидентство. З 1 квітня З 1 квітня почав діяти закон про е-резидентство. Незабаром відбудеться тестування проєкту для держорганів. А після затвердження всієї необхідної додаткової нормативно-правової бази іноземні IT-спеціалісти зможуть ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет.

Нацбанки України та Польщі продовжили угоду про валютний своп.

У «Дії» тестують підпис, який буде дійсним для документів Євросоюзу. Також українська влада пообіцяла МВФ повернути обов’язкове декларування доходів чиновників.

Закон про сплату податків електронними грошима. З 1 квітня набув чинності закон № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні З 1 квітня набув чинності закон № 4366 «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо платіжних послуг», який передбачає легалізацію в Україні розрахунків електронними грошима. Законопроєкт передбачає легалізацію електронних грошей та прирівнення рахунків електронних гаманців до рахунків банків.

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. 🏆🎉

FinAwards-2023: БАНКІР РОКУ. «Банкір року» — звична для FinAwards номінація. Цьогоріч з найвищою кількістю балів від експертів та безперечною підтримкою голосування на сайті це звання «Банкір року» — звична для FinAwards номінація. Цьогоріч з найвищою кількістю балів від експертів та безперечною підтримкою голосування на сайті це звання отримав співзасновник monobank Олег Гороховський. Звання банкіра року Гороховський отримує вже вдруге. Перший раз був у 2020 році.

FinAwards-2023: БАНК — НАРОДНИЙ УЛЮБЛЕНЕЦЬ. Переможця в цій номінації визначає Переможця в цій номінації визначає унікальний рейтинг сайту Мінфін, який побудований виключно на базі відгуків відвідувачів про якість обслуговування в банках. На позицію банку в рейтингу впливають лише відгуки клієнтів, перевірені модераторами Мінфіну. Перше місце посів А-Банк, на другому — monobank, третє у sportbank.

FinAwards-2023: Найкраща якість обслуговування клієнтів в МФО. Ця номінація відображає якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайн-кредити на картку. Серед основних причин популярності цієї послуги — її зручність, простота і швидкість. Клієнт оформлює кредит, не виходячи із дому, й отримує кошти за кілька хвилин. Експерти Credit Kasa отримала пальму першості. Срібло у номінації отримала CreditPlus, а бронзу — Є-гроші. Ця номінація відображає якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайн-кредити на картку. Серед основних причин популярності цієї послуги — її зручність, простота і швидкість. Клієнт оформлює кредит, не виходячи із дому, й отримує кошти за кілька хвилин. Експерти порівняли та визначили, у кого з фінансових компаній цей процес організований краще.отримала пальму першості. Срібло у номінації отримала CreditPlus, а бронзу — Є-гроші.

monobank підняв депозитні ставки. Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами — на 1-2,5 відсоткові пункти. За гривневими депозитами без права дострокового розірвання найсуттєвіше ставка зросла за річними вкладами — на 1,5 в.п.

Квартири для власників компенсаційних сертифікатів за зруйноване війною житло. Президент підписав закон про Президент підписав закон про компенсацію зруйнованого житла внаслідок воєнних дій. Потерпілі отримають грошовий сертифікат, призначений для купівлі нового житла. У Києві та Львові доступне житло на вторинці на декілька кімнат в радянських панельних будинках спальників коштуватиме в середньому 2,1 мільйони гривень, а Одесі — від 1,5 мільйони гривень.

Також стало відомо, як змінились ціни на оренду квартир у Києві.

ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Як Як повідомили у Мінреінтеграції, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Нова пошта внесла до бюджету 7,1 мільярда гривень. За 2022 рік група компаній Нова пошта перерахувала до бюджетів країни За 2022 рік група компаній Нова пошта перерахувала до бюджетів країни 7,1 мільярда гривень податків та зборів. Це як бюджет Кривого Рогу на 2023 рік, або сума коштів, за яку можна придбати 2 млн бронежилетів для наших військових.

Газова свердловина з рекордним за 2,5 роки обсягом видобутку. АТ «Укргазвидобування» АТ «Укргазвидобування» пробурило розвідувальну свердловину, яка має найвищу показники видобутку серед свердловин, введених в експлуатацію за останні 2,5 роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.