День фінансів: альтернатива конвертаційним депозитам, перекази трудових мігрантів, 30 біометанових заводів — Finance.ua

День фінансів: альтернатива конвертаційним депозитам, перекази трудових мігрантів, 30 біометанових заводів Сьогодні 17:45

В п’ятницю, 5 травня, в новій статті ми розбирались, яка є альтернатива конвертаційним депозитам:

Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022. У квітні 2023 року середній курс продажу У квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.

Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік. Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. У першому кварталі минулого року банки показали 152 млн гривень збитку.

Роботодавці починають змагатися за кандидатів. Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчить аналітика Work.ua.

Прогнози щодо переказів трудових мігрантів. Національний банк України погіршив Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів. За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

Виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Постанова Кабінету Міністрів України внесла зміни, які стосуються обмежень майнового стану. Це, зокрема, купівля рухомого та нерухомого майна, грошових активів, товарів довгострокового вжитку та валюти, депозитних вкладів і платежів. Зміни Постанова Кабінету Міністрів України внесла зміни, які стосуються обмежень майнового стану. Це, зокрема, купівля рухомого та нерухомого майна, грошових активів, товарів довгострокового вжитку та валюти, депозитних вкладів і платежів. Зміни стосуються допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

В Україні хочуть побудувати понад 30 біометанових заводів. Оператор ГТС України отримав звернення 10 компаній, які пропонують Оператор ГТС України отримав звернення 10 компаній, які пропонують побудувати понад 30 біометанових заводів. Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ. У ОГТСУ додали, що вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном.

Економічно обґрунтований тариф на електроенергію. Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості. Про це Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості. Про це розповів голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський.

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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у квітні. Український маркетплейс DIM.RIA Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за квітень 2023 року. В дослідженні проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та в столиці.

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