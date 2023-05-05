День фінансів: альтернатива конвертаційним депозитам, перекази трудових мігрантів, 30 біометанових заводів — Finance.ua

День фінансів: альтернатива конвертаційним депозитам, перекази трудових мігрантів, 30 біометанових заводів
В п’ятницю, 5 травня, в новій статті ми розбирались, яка є альтернатива конвертаційним депозитам:
Конвертаційні депозити: король помер, хай живе король
Курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму з літа 2022. У квітні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 2,0% до 37,78 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,0%.
Банки України за перший квартал заробили більше, ніж за весь 2022 рік. Платоспроможні банки в І кварталі 2023 року отримали 34 млрд грн чистого прибутку проти 152 млн грн збитку в І кварталі 2022 року. У першому кварталі минулого року банки показали 152 млн гривень збитку.
Роботодавці починають змагатися за кандидатів. Ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів. Про це свідчить аналітика Work.ua.
Прогнози щодо переказів трудових мігрантів. Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 15,9 млрд доларів до 12,9 млрд доларів. За даними НБУ, за 2022 рік в Україну надійшло 12,973 млрд доларів, що на 7,5% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).
Виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Постанова Кабінету Міністрів України внесла зміни, які стосуються обмежень майнового стану. Це, зокрема, купівля рухомого та нерухомого майна, грошових активів, товарів довгострокового вжитку та валюти, депозитних вкладів і платежів. Зміни стосуються допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
В Україні хочуть побудувати понад 30 біометанових заводів. Оператор ГТС України отримав звернення 10 компаній, які пропонують побудувати понад 30 біометанових заводів. Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ. У ОГТСУ додали, що вдале позиціонування українського біометану на ринках ЄС потребує деталізованого та зваженого підходу, метою якого є напрацювання механізмів транскордонної торгівлі біометаном.
Економічно обґрунтований тариф на електроенергію. Чинний тариф на електроенергію для населення України покриває лише чверть її вартості. Про це розповів голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський.
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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у квітні. Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за квітень 2023 року. В дослідженні проаналізував стан ринку новобудов, ціни на житло в Україні та в столиці.
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