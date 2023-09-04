День фінансів: 4 нові послуги в Дії, $100 мільйонів за день війни в Україні, 5 нових напрямків з Європи Wizz Air — Finance.ua

День фінансів: 4 нові послуги в Дії, $100 мільйонів за день війни в Україні, 5 нових напрямків з Європи Wizz Air Сьогодні 17:50

У понеділок, 4 вересня, мова йшла про таке:

Нові послуги для родин з дітьми в Дії. На порталі «Дія» стали На порталі «Дія» стали доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми. Раніше для отримання цих допомог необхідно було звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи особисто.

День війни: скільки коштує. Один день війни Один день війни коштує Україні 100 мільйонів доларів. Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю. При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині - це 3% від усього, що «потрапило на війну».

Процедури переведуть в онлайн. Міжвідомча робоча група з дерегуляції розглядає Міжвідомча робоча група з дерегуляції розглядає спрощення отримання 94 дозвільних документів у галузі регулювання Держпродспоживслужби.

НБУ змінив модель оцінки стійкості банків. Правління Національного банку України Правління Національного банку України затвердило зміни до «Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України в 2023 році», доповнивши його моделлю для розрахунку прогнозних показників діяльності банків за базовим макроекономічним сценарієм та параметрами цього сценарію.

Citibank згортає мережу банкоматів у росії. Російська «дочка» одного з найбільших банків Уолл-стріт Citigroup Inc — «Сітібанк» — 4 вересня повідомила про згортання мережі банкоматів.

До речі, після того як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, багато західних компаній публічно оголосили, що мають намір припинити свій бізнес у країні-агресорці. Це повинно було стати величезним ударом як для російської економіки, так і для самих росіян.

Однак не все відбулося так, як планували. Декотрі компанії не виконали свої обіцянки. А частина з них продовжують вести бізнес у рф приховано. Розповідаємо, які перефарбовані бренди досі залишаються в росії та що стало причиною такого рішення.👇

ФОПи під час війни. За даними ДП «НАІС», в Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є За даними ДП «НАІС», в Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди.

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