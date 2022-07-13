День фінансів: 25 млрд в банках, індекс бензину, втрати найбагатших українців — Finance.ua

День фінансів: 25 млрд в банках, індекс бензину, втрати найбагатших українців
В середу, 13 липня стало відомо, скільки коштів українці тримають у банках і скільки втратили під час війни найбагатші українці.
Вклади українців в банках. У червні українці поклали в банки майже 25 мільярдів. Загальний обсяг депозитного портфеля загалом по банківській системі виріс на 24,6 млрд грн. (3,2%) і становив 785,2 млрд грн. Депозитний портфель у національній валюті виріс на 5,4%, а саме на 27,8 млрд грн, і складає 537,2 млрд грн.
Втрати найбагатших людей України. Внаслідок варварських обстрілів росією українських міст постраждали фінансово й найбагатші люди України — ті, кого прийнято називати «олігархами», чиї імена та прізвища прикрашають перші рядки українського списку Forbes.
Читайте в новому матеріалі інформацію про втрати «фінансових мастодонтів України» -
Скільки втратили через війну найбагатші люди України
Відкладена індексація пенсій. Крім підвищення мінімальної та максимальної пенсій з 1 липня цьогоріч, з 1 березня 2022 року деякі категорії набули право на індексацію пенсій. Проте підвищену пенсію вони зможуть отримати лише після війни.
Індекс бензину 2022. Аналітики Picodi.com проаналізували, що відбувається з цінами на бензин у світі, та підрахували, скільки літрів бензину можна купити на середньостатистичну українську зарплату. У червні середня вартість бензину в Україні склала 50,61 грн.
Ціни на оренду в Києві. Кількість шукачів оренди житла у липні в столиці збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня початку лютого.
Чому в Україні злетів курс долара. Як розказав економіст Сергій Фурса, це пов’язано з тим, що найбільші банки України перейшли на своїх картках на ринковий курс.
До речі, запрошуємо вас прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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