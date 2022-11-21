День фінансів: $23 мільярди фіндопомоги, НАТО визнала росію державою-терористом, знижки на Чорну п’ятницю — Finance.ua

День фінансів: $23 мільярди фіндопомоги, НАТО визнала росію державою-терористом, знижки на Чорну п’ятницю Сьогодні 17:50

В понеділок, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом, що це дає Україні — далі.

$23 мільярди фінансової допомоги. Від початку повномасштабної війни Україна Від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів 23 млрд доларів фінансової допомоги. З них 4,8 млрд найдійшло від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів.

Також в Єврокомісії розповіли подробиці плану фінансування України на 18 млрд євро.

Скільки людей втратили роботу через війну. На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей втратили роботу.

В ПриватБанку назвали послугу, якою українці користуються все частіше. Українці все частіше Українці все частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали ПриватБанку. Загалом, за даними банку, у жовтні українці меньше купували одягу, взуття та інших промислових товарів — на 5,7%, а також електроніки і побутової техніки на 5%.

👛 До речі, незабаром буде Чорна п’ятниця. В Україні вона припадає на 25 листопада. Утім, продавці вже запустили солідні знижки, які подекуди доходять до 90%. Finance.ua зібрав для вас пропозиції, що цьогоріч підготували торгові мережі, а також нагадаємо, як виникла ця традиція — відпускати товари ледь не задурно.

Блекаут в Україні, чи можливий? Як Як заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.

При цьому в ОП пояснили, чи варто виїжджати за кордон українцям через можливий блекаут.

Продажі квартир у новобудовах. Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала Кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше.

При цьому експерт повідомив, чого чекати від курсу до кінція листопада.

Фантомні патрулі. В Україні хочуть В Україні хочуть посилити контроль за дотриманням правил дорожнього руху. У поліції вважають, що в Україні слід повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Річ у тому, що штрафи не завжди є ефективним засобом стримування порушників.

Криптовалюти й світ навколо. Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес. Ось добірка найцікавішого за період Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес. Ось добірка найцікавішого за період з 14 до 20 листопада 2022.

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