День фінансів: 2 млрд євро від ЄС, новий сервіс від «Нової пошти», прогноз бізнесу щодо курсу долара — Finance.ua

День фінансів: 2 млрд євро від ЄС, новий сервіс від «Нової пошти», прогноз бізнесу щодо курсу долара Вчора 17:50

Вівторок, 18 жовтня. Як підготуватись до відключення електроенергії та який курс долара очікують керівники підприємств в наступні 12 місяців.

Новий транш від ЄС. Сьогодні Україна отримала Сьогодні Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це перший транш з пакету допомоги у 5 млрд євро. Кошти допоможуть покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Як заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, ще більше буде надано до кінця року.

У Відні розпочала роботу місія МВФ. розпочала роботу у Відні та триватиме до 20 жовтня включно. У Нацбанку впевнені, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги Україні. Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні та триватиме до 20 жовтня включно. У Нацбанку впевнені, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам для розширення міжнародної допомоги Україні.

Відключення е/е та води. Сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. Сьогодні в результаті ракетних обстрілів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. В Офісі президента заявили , що такі обстріли можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні. Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання не буде.

У свою чергу ДТЕК Київські електромережі за 7 годин відновив електропостачання 83 тисяч родин.

Міненерго надало поради для громадян про те, чим варто запастися на випадок відключення електроенергії.

«Укренерго» також закликає українців допомогти енергетикам і користуватись електроенергією ощадливо і в правильний час.

Сьогодні Єврокомісія запропонувала новий надзвичайний стан для вирішення проблеми високих цін на газ до ЄС та забезпечення безперебійного постачання цієї зими.

💡 Зазначимо, що упродовж останніх 30 років росія використовувала енергоресурси як інструмент тиску, намагаючись формувати глобальну геополітику. Під час російсько-української війни у 2022 році москва відповіла на санкції Європи скороченням постачання, зростанням цін, вимогою платити за газ у рублях. Finance.ua вирішив простежити, як Європа вибирається з російської енергетичної пастки:

Призов на строкову службу скасували. Нардепи ухвалили законопроєкт № 8109 щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Нардепи ухвалили законопроєкт № 8109 щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій. Згідно з документом , під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Крім того, Верховна Рада ухвалила сьогодні такі рішення:

Збільшити видатки державного бюджету України на 2022 рік ще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для фінансування ЗСУ та інших силових органів, зокрема загального фонду — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Запровадити іспит з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою для отримання українського громадянства.

Скасувати звітування роботодавців про працевлаштування осіб з інвалідністю.

Очікування бізнесу. Як показують результати Як показують результати опитування НБУ , в наступні 12 місяців 67% респондентів очікують, що обмінний курс сягне або перевищить 44,00 грн/дол. США. Також бізнес прогнозує скорочення кількості працівників на своїх підприємствах та зростання витрат на оплату праці.

До речі, дослідження порталу grc.ua показує, що у 44% чоловіків і жінок фінансове становище погіршилося від початку війни. Через втрату роботи та зниження рівня доходів більше половини українців не мають змоги робити заощадження. А з числа працюючих респондентів 30% жінок та 26% чоловіків говорять про те, що їм ледве вистачає грошей до зарплати.

«Інший отримувач» на «Новій пошті». Відтепер через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині Відтепер через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її. Сервіс є безкоштовним та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні із оголошеною вартістю до 30 тисяч гривень.

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