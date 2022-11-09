День фінансів: €18 млрд макрофіну у 2023 році, нова марка Укрпошти, подвійні платіжки за газ — Finance.ua
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День фінансів: €18 млрд макрофіну у 2023 році, нова марка Укрпошти, подвійні платіжки за газ

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Вівторок, 8 листопада: Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні до €18 млрд макрофіну у 2023 році. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з 2023 року.
  • При цьому Угорщина виступила проти виділення Україні 18 млрд євро від ЄС. Хоча у ЄК сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо підтримки України.
Безготівкова валюта під депозити. За 7 перших днів листопада клієнти банків придбали пільгової валюти на $83 млн. Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшив щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.
  • А Голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин повідомив про ситуацію на валютному ринку, чи зростає попит на долари.
Подвійні платіжки за газ. Частина українців ще у травні двічі заплатила за газ: газзбутам, які раніше постачали блакитне паливо, а також «Нафтогазу», який став постачальником практично для всього населення. Водночас гроші не вдається повернути досі.
Українців попередили про нові відключення. У середу, 9 листопада, в Україні діють графіки погодинних планових відключень електроенергії, аварійних відключень на сьогодні не заплановано. Також «ДТЕК» додав до графіків погодинних відключень адреси юросіб.
Відключення електроенергії в Україні, на жаль, вже стали буденщиною — українці призвичаїлися. Однак, багато дискомфорту створює відсутність інтернету — як стаціонарного, так і мобільного. Finance.ua поспілкувався з представниками мобільних операторів Київстар і lifecell, щоб розібратися в тонкощах наявної ситуації — подробиці в нашій статті:

Що відбувається з мобільним інтернетом, коли немає світла📱

Виїзд за кордон на авто. У пошуках безпечного місця для себе та своїх сімей українці часто виїжджають за кордон на власних автівках. При перетині державного кордону на автомобілі вам необхідно мати при собі такі документи.
Підвищення зарплат ІТ-спеціалістам. Підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.
Різдвяно-новорічна марка «Укрпошти». Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив про те, що у 2022 році в Україні в голосуванні за найкращу різдвяно-новорічну марку виграв ескіз «Роз’єднані війною». Автор марки-переможниці — школярка Валерія Михайлова з Миколаєва, яка була змушена виїхати за кордон. Саме там у неї виникла ідея такого малюнка.
День фінансів: €18 млрд макрофіну у 2023 році, нова марка Укрпошти, подвійні платіжки за газ
За матеріалами:
Finance.ua
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