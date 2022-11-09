День фінансів: €18 млрд макрофіну у 2023 році, нова марка Укрпошти, подвійні платіжки за газ — Finance.ua

День фінансів: €18 млрд макрофіну у 2023 році, нова марка Укрпошти, подвійні платіжки за газ Сьогодні 17:50

Вівторок, 8 листопада: Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні до €18 млрд макрофіну у 2023 році. Ця допомога буде надана у формі пільгових кредитів, які будуть виплачуватися регулярними частинами, починаючи з 2023 року.

При цьому Угорщина виступила проти виділення Україні 18 млрд євро від ЄС. Хоча у ЄК сподіваються, що зможуть досягти домовленостей з Угорщиною щодо підтримки України.

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