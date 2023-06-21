День фінансів: 11-й пакет санкцій проти рф, «Дія» запустила нову послугу та військову облігацію — Finance.ua

День фінансів: 11-й пакет санкцій проти рф, «Дія» запустила нову послугу та військову облігацію Сьогодні 17:50

У середу, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингам.

Уряд Британії анонсував «історичний» пакет допомоги Україні. Новий пакет передбачає кредитні гарантії від Світового банку на суму 3 мільярди доларів та допомогу британського уряду у розмірі 240 мільйонів фунтів стерлінгів (305 мільйонів доларів).

При цьому до 2027 року Україна повинна покрити 110 млрд євро. Країнам ЄС запропоновано «взяти на себе» 45% від розриву. Про це заявила президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час Конференції з питань відновлення України.

Україна належить до безпекового простору НАТО як і до ціннісного простору ЄС. Про це повідомляє в заяві Президент України Володимир Зеленський на конференції з відбудови України.

Також він зазначив, що в майбутньому всі держпослуги будуть переведені в онлайн.

«Дія» запустила нову послугу для ФОП. На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків. Про це На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

Іноземні інвестори готові вкласти в українські ІТ-розробки понад $8 млн, — також повідомило Мінцифри.

В Дії з’явилася нова військова облігація. У застосунку Дія додано нові У застосунку Дія додано нові військові облігації - Нова Каховка. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Допомога для бізнесу від USAID. В Україні деякі громадяни В Україні деякі громадяни мають право отримати до 1,2 мільйона гривень допомоги від Агенції США з міжнародного розвитку USAID. Йдеться про тих, хто має власний бізнес.

В Україні пом’якшили валютні обмеження. Національний банк надав можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів. Про це Національний банк надав можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів. Про це повідомляється на сайті НБУ. Такі умови дадуть змогу нівелювати ризики непродуктивного відпливу капіталу.

Обмінники зобов’язані приймати «старі долари». Національний банк України Національний банк України запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот іноземної валюти. З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції.

В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників. В Україні В Україні запустили виробництво автономних безпілотних бомбардувальників та камікадзе Hunter Killer, або XaKi-20. Вони стануть новою високоточною далекобійною зброєю і першою у світі безпілотною ударною ескадрильєю.

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