День фінансів: 10-й пакет санкцій проти рф, справа ПриватБанку, роумінг в ЄС для українців — Finance.ua

День фінансів: 10-й пакет санкцій проти рф, справа ПриватБанку, роумінг в ЄС для українців Сьогодні 17:50

У середу, 15 лютого, стало відомо, скільки валюти українці зберігають «під матрацом» та як зростуть пенсії у березні.

Крапка у справі про націоналізацію ПриватБанку. Колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави. Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів Колишні власники ПриватБанку за жодних обставин не зможуть повернути акції банку, які перейшли у власність держави. Велика Палата Верховного Суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції. Нею було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу ПриватБанку , внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку в грудні 2016 року.

10-й пакет санкцій на 11 млрд євро. Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв’язку з агресивною війною проти України. Пакет санкцій містить торговельні заборони та контроль за експортом технологій на суму 11 мільярдів євро.

Уряд Італії також затвердив шостий пакет допомоги Україні, що бореться проти російської агресії.

Окрім санкцій, гуманітарної та фінансової допомоги західні партнери постійно допомагають Україні зброєю. Ось 14 лютого пройшла дев’ята зустріч у форматі «Рамштайн». Країни поки що не розглядають можливість передачі Україні винищувачів, але перспективи є. У новій статті Finance.ua вирішив розказати про літак F-16 і як він може змінити перебіг війни:

Роумінг в ЄС. Європейська комісія пропонує розширити Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну. Це вперше, коли Брюссель прагне розширити права країн-членів єдиного ринку. Це означає, що українцям, які відвідують ЄС, більше не доведеться платити додаткові збори за користування мобільним зв’язком під час подорожей країнами блоку.

Очікування щодо курсу гривні. Як свідчать дані НБУ, українці Як свідчать дані НБУ, українці очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року — 40,29 грн/долар). Водночас очікування щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%.

Як повідомляють аналітики ICU, за минулий тиждень курс готівкової гривні до долара США ще більше посилився, хоча й залишається неподалік 40 грн/$.

107 млрд доларів «під матрацом». Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з посиланням на дані НБУ повідомив, що на кінець третього кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк з посиланням на дані НБУ повідомив, що на кінець третього кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив 107 млрд доларів в еквіваленті . Оцінка регулятора включає заощадження населення та тіньову економіку.

Індексація пенсій у березні. У Мінсоцполітики кажуть, що пенсії під час індексації в березні У Мінсоцполітики кажуть, що пенсії під час індексації в березні зростуть на 18 — 20% через інфляцію. Точні розрахунки оприлюднять наприкінці лютого, коли Кабінет Міністрів опублікує ухвалу про індексацію.

Нова послуга за 15 гривень. Компанія Нова пошта запустила послугу Компанія Нова пошта запустила послугу пакування посилок для поштоматів . В рамках нової послуги, кур’єр сам запакує посилку належним чином. Вартість — 15 грн незалежно від розміру посилки. У вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень.

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