День фінансів: 10 вакансій із найбільшим приростом, платне паркування, 7 звичок високоефективних людей — Finance.ua

День фінансів: 10 вакансій із найбільшим приростом, платне паркування, 7 звичок високоефективних людей Сьогодні 17:50

В понеділок, 24 липня, нагадаємо Вам, що вже скоро — 27 липня відбудеться конференція 🌱AgroInvest Day, де ключові учасники ринку, агровиробники, фахівці із земельних відносин, фінансові консультанти, аналітики та інвестори говоритимуть про ринок землі та вікно можливостей для приватного інвестора.

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Паркування знову стало платним. Із 24 липня Із 24 липня відновлюється оплата за паркування через мобільний застосунок Київ Цифровий. Про це повідомили в КМДА. Оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00.

Українці за кордоном не отримуватимуть виплат від держави з 1 серпня. З 1 серпня 2023 року, українці, які З 1 серпня 2023 року, українці, які проживають за кордоном та одержують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), більше не зможуть претендувати на ці кошти. Скасування виплат стало результатом виявлення інформації про значну кількість громадян, які залишили Україну та поселилися в інших країнах, але продовжували отримувати допомогу як внутрішньо переміщені особи.

Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія. В Україні В Україні змінили кількість документів, необхідну зареєєстрованим внутрішнім переселенцям для отримання водійського посвідчення. За чинними правилами, для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії. «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» заявляє про те, що у неї закінчився терміну виконання функцій та обов’язків постачальника «останньої надії» (ПОН) з 22 липня цього року.

Роботодавцям посилять відповідальність за затримки зарплати. Нардепи . Нардепи звернули увагу на зростаючі борги із виплати заробітної плати і запропонували механізм попередження їх утворення, який виписали у законопроєкті № 9510 від19.07.2023року. Ним пропонують, зокрема надати право працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати на строк більше 15 календарних днів.

10 вакансій із найбільшим приростом. У червні на ринку праці дещо У червні на ринку праці дещо знизилися темпи зростання і зменшилася кількість шукачів. Проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. У цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Про це свідчить аналітика work.ua.

7 звичок високоефективних людей. Для того щоб бути почутим, зрозумілим і сприйнятим серйозно, є певні звички, які необхідно виробити кожній людині. Ось Для того щоб бути почутим, зрозумілим і сприйнятим серйозно, є певні звички, які необхідно виробити кожній людині. Ось 7 звичок, які мають усі високоефективні люди, і вони також дуже важливі для розвитку впевненості в собі.

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