Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чипів до 2024 року — Finance.ua

Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чипів до 2024 року Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чипів до 2024 року

Американський виробник комп’ютерної техніки Dell Technologies має намір відмовитися від використання чипів, вироблених у КНР, до 2024 року.

Про це пише газета Financial Times.

Компанія також повідомила постачальникам про необхідність суттєво скоротити у їхніх продуктах наявність інших компонентів, зроблених у Китаї.

Dell прагне диверсифікувати ланцюги постачань на тлі напруженості, що зберігається у відносинах Вашингтона і Пекіна, зазначає FT.

Раніше видання Nikkei Asia повідомляло з посиланням на джерела, що Dell ще наприкінці минулого року повідомила постачальникам про плани «значного зниження» частки чипів, зроблених у КНР, зокрема на китайських підприємствах зарубіжних компаній.

За даними джерел, виробник розраховує, що до 2024 року використовуватиме у своїх продуктах напівпровідникові компоненти, виготовлені виключно за межами КНР.

«Якщо постачальники не вживуть заходів із урахуванням планів Dell, вони можуть втратити замовлення від компанії», — сказав один із співрозмовників Nikkei.

Американська компанія просить постачальників компонентів та партнерів, які займаються збиранням продукції, підготувати виробничі потужності за межами КНР, наприклад, у В’єтнамі.

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