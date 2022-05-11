Декретна допомога вагітним за кордоном — Finance.ua

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Декретна допомога вагітним за кордоном

Вчора 19:44Особисті фінанси
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Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України профінансує декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.
Про це написав Фонд.
Аби це стало можливим, фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків — отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.
Що треба зробити. Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність — він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.
Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок — на її підставі Фонд проведе фінансування.
Слідкувати за станом фінансування декретних допомог від ФССУ можна онлайн у телеграм-каналі https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_страхувальників (для цього потрібно знати точну дату прийняття заяви за лікарняним).
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За матеріалами: Finance.ua
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