Декретна допомога вагітним за кордоном — Finance.ua

Декретна допомога вагітним за кордоном

Вчора 19:44 — Особисті фінанси

Для вагітних працівниць, які виїхали за кордон через війну, Фонд соціального страхування України профінансує декретні допомоги, навіть якщо вони не встигли оформити лікарняний в Україні.

Про це написав Фонд.

Аби це стало можливим, фахівці Міністерства охорони здоров’я спростили процедуру формування медвисновків — отримати е-лікарняний після настання 30 тижня вагітності тепер можна дистанційно.

Що треба зробити. Для цього вагітна має зв’язатись зі своїм лікарем в Україні, який вів або продовжує вести її вагітність — він перевірить попередні медичні записи і створить медвисновок, на базі якого автоматично сформується електронний лікарняний.

Такий створений без особистого прийому е-лікарняний по вагітності та пологах є підставою для отримання декретної допомоги від Фонду соціального страхування України. Як і у звичних випадках, для здійснення виплати роботодавець жінки має сформувати за е-лікарняним та подати до ФССУ заяву-розрахунок — на її підставі Фонд проведе фінансування.

Слідкувати за станом фінансування декретних допомог від ФССУ можна онлайн у телеграм-каналі https://t.me/socialfund за тегом #фінансування_страхувальників (для цього потрібно знати точну дату прийняття заяви за лікарняним).

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