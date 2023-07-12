Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7 — Finance.ua

Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7 Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7

Україна отримала «потужні оборонні домовленості» та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки. Головна теза Декларації - безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Сама декларація є рамковим загальним документом, пояснив Єрмак. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Ключова теза Декларації - підтвердження факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону.

«Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО», — додав голова ОП.

Що передбачають гарантії безпеки

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

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Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

За словами Єрмака, цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки.

«Декларація — перший документ, який символізує наявність „парасольки“ у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», — додав голова ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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