Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7 — Finance.ua
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Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7

Казна та Політика
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Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7
Декларація про підтримку України та гарантії безпеки. Подробиці рамкового документа G7
Україна отримала «потужні оборонні домовленості» та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки. Головна теза Декларації - безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Сама декларація є рамковим загальним документом, пояснив Єрмак. Наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.
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Ключова теза Декларації - підтвердження факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону.
«Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО», — додав голова ОП.

Що передбачають гарантії безпеки

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.
Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.
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Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.
За словами Єрмака, цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки.
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«Декларація — перший документ, який символізує наявність „парасольки“ у вигляді гарантій безпеки. Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», — додав голова ОП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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