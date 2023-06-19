Декілька китайських брендів планують запустити виробництво авто в росії — Finance.ua

Декілька китайських брендів планують запустити виробництво авто в росії Сьогодні 04:36 — Технології&Авто

Декілька китайських автобрендів ведуть переговори щодо локалізації виробництва в росії.

Про це повідомляють росзмі з посиланням на голову Спілки китайських підприємців у рф Чжоу Ліцюня.

За словами Чжоу Ліцюня, деякі компанії ведуть переговори про співпрацю з російськими партнерами щодо збирання та організації серійного виробництва, поступової локалізації. Такою є тенденція на майбутнє.

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Крім того, китайські автомобільні бренди розраховують на успіх такого співробітництва, а досягнуті домовленості дозволять задовольнити попит, що постійно зростає.

«Починаючи з минулого року в росії швидко зростає попит на китайські автомобілі та будівельну техніку. Їхня частка на ринку зросла з 5% до понад 30%. Виробники цієї автомобільної та будівельної техніки зацікавлені у локалізації виробництва в рф», — додав Ліцюнь.

Одним із таких проектів може стати локалізація виробництва седана Omoda S5 на колишньому заводі Volkswagen у Калузі.

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