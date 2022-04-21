Дефолт у Шрі-Ланці: у МВФ назвали умову для потенційної кредитної програми — Finance.ua

Дефолт у Шрі-Ланці: у МВФ назвали умову для потенційної кредитної програми

Вчора 06:55

Дискусії зі Шрі-Ланкою щодо потенційної кредитної програми МВФ перебувають на ранній стадії, але будь-яка угода вимагатиме «адекватних гарантій», що виплату боргів можна перевести на стійкий шлях.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву керівника місії МВФ на Шрі-Ланці Масахіро Нозакі.

За його словами, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва обговорила варіанти кредитування та політичні плани з делегацією Шрі-Ланки у вівторок.

«Програма за підтримки МВФ має бути розроблена для вирішення гострих проблем платіжного балансу Шрі-Ланки та повернення економіки на шлях сталого зростання якомога раніше», — сказав Нозакі.

«Заява була зроблена після того, як у вівторок протести у відповідь на нестачу палива та інших предметів першої необхідності у країні стали смертельними, і міністр фінансів Шрі-Ланки офіційно попросив Фонд надати позику в рамках інструменту швидкого фінансування для країн, які потребують термінової підтримки платіжного балансу», — зазначає агентство.

Нозакі додав, що МВФ «дуже стурбований нинішньою економічною кризою на Шрі-Ланці і труднощами, від яких страждають люди, особливо бідні та вразливі».

Але він зазначив, що співробітники МВФ минулого місяця в щорічному економічному огляді визначили, що рівень державного боргу Шрі-Ланки є недопустимим, і країні необхідно вжити заходів для відновлення стійкості боргу до будь-якого кредитування МВФ, включаючи інструмент екстреного швидкого фінансування (RFI).

«Таке відновлення стійкості боргу зазвичай вимагає реструктуризації або перепрофілювання державних боргів, що у випадку Шрі-Ланки вимагало б співпраці з Китаєм, одним з її найбільших кредиторів», — зазначає Reuters.

«Обговорення все ще на ранній стадії», — підкреслив Нозакі.

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