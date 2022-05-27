Дефолт рф матиме мінімальний вплив на американську та світову економіки – Білий дім — Finance.ua

Дефолт рф матиме мінімальний вплив на американську та світову економіки – Білий дім

Вчора 14:38 — Світ

У Білому домі заявили, що очікують мінімального впливу на США та світову економіку від потенційного дефолту рф.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу в четвер, пише Reuters.

«Ми очікуємо, що вплив [дефолту] на американську та світову економіку буде мінімальним, враховуючи, що росія вже перебуває у фінансовій ізоляції», — сказала вона.

«При цьому Міністерство фінансів продовжує відслідковувати ситуацію та вести переговори зі світовою фінансовою спільнотою», — додала речниця Білого дому.

Агентство нагадує, що у середу США поставили росію на межу дефолту за міжнародними борговими зобов’язаннями, не продовживши ліцензію москви на виплату власникам облігацій.

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Так, Мінфін США у вівторок увечері опублікував на своєму веб-сайті повідомлення про анулювання ліцензії, термін дії якої закінчився о 04:01 у ніч на середу за Грінвічем.

Ліцензія дозволяла рф проводити виплати за відсотками та погашати свій суверенний борг перед американськими юридичними особами.

Закінчення терміну дії ліцензії, швидше на все, робить неминучим дефолт росії принаймні за деякими міжнародними облігаціями на суму 40 мільярдів доларів, пише Reuters.

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