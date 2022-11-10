Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається, - Мінагрополітики — Finance.ua
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Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається, - Мінагрополітики

Аграрний ринок
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Дефіциту ємностей для зберігання врожаю не передбачається.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
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За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, проблема зберігання зерна вирішується, в тому числі завдяки гуманітарній допомозі від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та інших міжнародних партнерів.
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Зокрема, завдяки цій допомозі було закуплено мішки для тимчасового зберігання зерна на 6 млн тонн.
«Зараз ці рукави активно роздаються, 30% аграріїв вже отримали засоби. Ситуація із зберігання зерна не є критичною, дефіциту ємностей для зберігання урожаю не передбачається», — підкреслив Висоцький.
За його словами, за вісім місяців війни Україна експортувала понад 26 млн тонн агропродукції.
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«Найменше експорту відбулося в перші місяці війни, потім поступово експорт нарощувався. Але за цей період було втрачено потенціал приблизно в 15 млн тонн. Тобто за цей період в мирний час ми могли б експортувати близько 40 млн тонн в цілому», — зазначив Висоцький.
Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 65-67 млн тонн у 2022 році.
Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.
Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур — 22,6 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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