Дефіциту в енергосистемі немає - Укренерго — Finance.ua

Дефіциту в енергосистемі немає - Укренерго Сьогодні 12:34 — Енергетика

У середу, 22 лютого, споживання електроенергії в країні на рівні звичайного робочого дня, дефіциту в системі не прогнозується, однак в деяких областях є перебої з електроенергією через шквальний вітер.

«Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені несприятливими погодними умовами (шквальний вітер), без електропостачання залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонтні роботи тривають», — йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання області не отримували. Однак в компанії попереджають, що при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

«В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК „Укренерго“ внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами», — додали в Укренерго.

Відтак в регіоні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

Через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.

Економічна Правда За матеріалами:

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