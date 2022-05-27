Дефіциту солі в Україні не буде, але вона подорожчає — Forbes

Вчора 07:31 — Аграрний ринок

Дефіциту солі в Україні не буде, але вона подорожчає — Forbes

Війна повністю припинила роботу найбільшого виробника солі в Україні. Серед населення починається паніка, але магазини та виробники продовольства підготувалися до потенційної кризи.

Про це пише Forbes

Українських споживачів схвилювала новина про зупинення найбільшого в Україні виробника солі — держпідприємства «Артемсіль». Воно розташоване у місті Соледар Донецької області. Населений пункт обстрілює російська армія, снаряди зруйнували частину підприємства.

Дефіциту солі, зокрема в АТБ, виникнути не повинно, стверджує керівник із корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко. Щоправда, імпортний продукт буде дорожчим через складну логістику. Він іде не через порти, які заблоковані, а через материкову частину Європи.

Не буде проблем і у переробників овочів, принаймні у найбільших гравців. Як повідомили в Nestle, яка виробляє консервацію та приправи «Торчин», компанія має кількох постачальників. Тож зупинка «Артемсолі» на роботу не вплине. Така сама ситуація і у Ніжинського консервного заводу, що входить до корпорації Fozzy.

Сама корпорація, у складі якої «Сільпо», «Фора» та інші, завозить імпортну сіль. Крім того, компанія з початку квітня почала купувати продукцію в іншого виробника солі — Дрогобицького солевиварювального заводу.

Це невелике підприємство, яке виготовляє 360 т солі на рік. «Артемсіль» 2020-го виробила 1,2 млн т. Повністю задовольнити попит у Дрогобичі не зможуть, хоч і збираються збільшити виробництво на 25 т на місяць.

Що стосується переробників м’яса, то по них зупинка «Артемсолі» теж не вдарить, розповів Олег Баран, СЕО компанії «Барком», яка випускає м’ясні вироби «Родинна ковбаска». Він каже, що для такої продукції використовують імпортну сіль, яка містить потрібні консерванти. В Артемсолі такого продукту немає.

Проблеми можуть виникнути у виробників м’яса, розповідає Баран. Тваринники використовують сіль у вигодовуванні свиней. Самому «Баркому» на місяць треба 22 т солі, каже підприємець. «Місяць-два ще проживемо на старих запасах», — розповідає він. Щоб замінити недорогий вітчизняний продукт, компанія веде переговори з постачальниками з Литви, Чехії та Польщі. Щоправда, сіль у них буде майже вдвічі дорожча за українську.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.