Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти в чергах на АЗС немає сенсу — нардеп
На АЗС знову утворилися черги, єдиною причиною цього є емоційне ірраціональне сприйняття ситуації.
Про це заявив нардеп, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.
Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС справді не працювали, але причина цього не відсутність пального, а повітряна тривога. Наразі абсолютна більшість АЗС працюють.
«Нафтопродуктів у країні достатньо і вони розосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів на місця зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, і такі удари вже не будуть ефективними», — написав нардеп.
За його словами, дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС немає сенсу.
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