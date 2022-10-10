Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти в чергах на АЗС немає сенсу — нардеп — Finance.ua
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Дефіциту нафтопродуктів немає, стояти в чергах на АЗС немає сенсу — нардеп

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На АЗС знову утворилися черги, єдиною причиною цього є емоційне ірраціональне сприйняття ситуації.
Про це заявив нардеп, голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.
Сьогодні у першій половині дня більшість АЗС справді не працювали, але причина цього не відсутність пального, а повітряна тривога. Наразі абсолютна більшість АЗС працюють.
«Нафтопродуктів у країні достатньо і вони розосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів на місця зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, і такі удари вже не будуть ефективними», — написав нардеп.
За його словами, дефіциту нафтопродуктів немає, стояти у чергах на АЗС немає сенсу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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