Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд — Finance.ua

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд Сьогодні 06:38 — Казна та Політика

Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у жовтні розширився до $0,8 млрд

Експорт товарів з України в жовтні знизився на 8,2% до вересня — до $3,805 млрд, тоді як імпорт зріс на 2,6% — до $4,615 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник Тарас Качка.

«До цього додалося як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін як на продовольство, так і на промислові товари», — зазначив він причини скорочення експорту.

У результаті дефіцит зовнішньої торгівлі в жовтні зріс до $0,81 млрд з $0,354 млрд у вересні.

За словами Качки, експорт товарів з України в жовтні в натуральному вираженні становив 9,2 млн тонн, що на 4,6% менше, ніж у вересні, тоді як імпорт зменшився на 3,1% — до 2,01 млн тонн, 25 % його обсягу та 16% вартості припало на нафтопродукти.

«Найбільше падіння обсягів — гірничо-металургійний комплекс. Експорт руди на 286 тисяч тон менший, ніж у вересні (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тон менше, ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда 1,06 млн тон і чавун 72,2 тисячі тон. Для руди — це найнижчий показник з початку року», — йдеться в повідомленні.

Качка уточнив, що в абсолютних цифрах експорт за цими товарами: руда — 1,06 млн. тонн, що є найнижчим показником з початку року, чавун — 72,2 тис. тонн, і лише експорт прутків вийшов на довоєнний рівень — 65 тис. тонн.

«Загалом тенденції у металургії, на жаль, і далі похмурі», — підсумував торговий представник.

Говорячи про зернові, він відзначив зростання у жовтні експорту пшениці на 9,7% — до 1,96 млн тонн та кукурудзи — на 2,7%, до 2,2 млн тонн, тоді як експорт ріпаку скоротився на 23% — до 669 тис. тонн.

«В олійно-жировій галузі у жовтні маємо неприємну заміну. Експорт насіння соняшнику збільшився до 308 тисяч тон зі 180 тисяч тон у вересні. Натомість експорт олії зменшився на 10,3% відсотки до 454 тисяч тонн», — повідомив Качка.

За його словами, обсяги вивезеного шроту збільшилися на 9,8% — до 390 тис. тонн.

Качка уточнив, що незважаючи на падіння в обсягах олія залишилася лідером за виручкою — $502 млн, що на 14,9% менше, ніж у вересні.

Незважаючи на номінальне збільшення обсягів експорту кукурудзи, у грошах він знизився на 2% — до $465 млн, додав він.

Торговий представник зазначив, що з $3,8 млрд експорту $2,5 млрд припадає на ЄС: Польща — $560 млн, Румунія — $412 млн, Німеччина — $233 млн, Угорщина — $187 млн та Іспанія — $186 млн.

Серед інших країн світу найбільшими імпортерами українських товарів у жовтні були Туреччина — $234 млн, Китай — $152 млн, Індія — $112 млн, США — $76 млн та Молдова — $76 млн.

«Загалом за результатами 10 місяців загальний торгівельний оборот склав 80,3 млрд доларів, з яких 36,9 млрд припадає на експорт і 43,4 млрд на імпорт. У порівнянні до 10 місяців 2021 року це відповідно скорочення експорту на 32,3% і імпорту на 23,9%», — зазначив Качка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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