Дефіцит пластику та чіпів: росія заморозила проект електронних паспортів — Finance.ua

Дефіцит пластику та чіпів: росія заморозила проект електронних паспортів

Вчора 12:19 — Світ

Міністерство цифрового розвитку росії призупинило проект видавання цифрових паспортів на невизначений термін через брак пластику та чіпів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Проект був технічно готовий, планувалося розпочати видавання цифрових паспортів у певиних регіонах.

«У росії бракує чіпів навіть для випуску банківських карток », — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість цифрового паспорта повинна була становити 1 тис. руб, тоді як паперовий коштує 300 руб.

«Це викликало б великий резонанс у суспільстві: якщо жителі москви могли б собі дозволити такі витрати, то в регіонах не стали б стільки платити, враховуючи, що практична користь від такого паспорта є неочевидною», — говорять джерела.

Навесні минулого року Мінцифри заявило про плани ввести електронні паспорти по всій росії до 2023 року. У МВС уточнювали, що така пластикова карта міститиме відбитки пальців та фотографію громадянина.

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