Дефіцит пластику та чіпів: росія заморозила проект електронних паспортів — Finance.ua

Зазначається, що вартість цифрового паспорта повинна була становити 1 тис. руб, тоді як паперовий коштує 300 руб.
«Це викликало б великий резонанс у суспільстві: якщо жителі москви могли б собі дозволити такі витрати, то в регіонах не стали б стільки платити, враховуючи, що практична користь від такого паспорта є неочевидною», — говорять джерела.
Навесні минулого року Мінцифри заявило про плани ввести електронні паспорти по всій росії до 2023 року. У МВС уточнювали, що така пластикова карта міститиме відбитки пальців та фотографію громадянина.