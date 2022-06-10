Дефіцит пального: у яких містах вже підняли ціни на проїзд — Finance.ua

Дефіцит пального: у яких містах вже підняли ціни на проїзд

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну виникли проблеми на ринку пального. Це спричинило появу низки викликів для українців. Зокрема, величезні черги на заправки. Але зараз у різних містах України почала зростати вартість проїзду у громадському транспорті.

Львів

Жителів міста Лева зобов’язали платити 15 гривень за проїзд у громадському автотранспорті вже з 2 червня. Попередня ціна — 10 гривень. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Вартість проїзду в трамваях та тролейбусах залишається на колишньому рівні — 10 гривень (8,5 гривні при купівлі квитка онлайн), як і для пасажирів із усіх пільгових категорій.

Івано-Франківськ

Мешканці Івано-Франківська платитимуть більше за проїзд у громадському транспорті вже з 16 червня. Там ціна проїзду в автотранспорті приватних перевізників зросте до 10 гривень. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

Мер також додав, що вартість проїзду в комунальному транспорті залишиться на колишньому рівні:

10 гривень при оплаті готівкою;

при оплаті готівкою; 8 — за умови розрахунку банківською карткою;

— за умови розрахунку банківською карткою; 6 — при використанні картки «Галка».

Луцьк

Схоже рішення планується ухвалити і на Волині. Голова департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль заявив, що вартість проїзду громадським транспортом однозначно піде вгору. Підставою для такого кроку він назвав подорожчання складових, що впливають на тариф:

пального,

запчастин,

розміру мінімальної заробітної плати.

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Смаль додав, що місцеві перевізники пропонують ціну на рівні 16 гривень за проїзд, тоді як у міській раді очікують, що цей показник буде трохи меншим. На думку політика, вартість проїзду буде встановлена в діапазоні від 12 — 15 гривень.

Остаточне рішення з цього питання буде прийнято на засіданні виконкому міської ради, яке заплановане на 15 червня, пише видання Волинські новини. Чиновник також додав, що у разі зменшення ціни пального 2,5 рази у Луцьку відновлять попередній тариф.

Дніпро

Аналогічну тенденцію зафіксували і у Дніпрі. Поки що там платять за проїзд у громадському транспорті 10 гривень. Проте вже влітку ціна може зрости до 20 чи 30 гривень. Пояснюють це зростанням вартості пального та запчастин.

Тернопіль

Водночас у Тернополі поки що вирішили утриматися від такого кроку. В місті обрали інший шлях. Йдеться про проведення низки заходів, покликаних заощадити гроші на перевезення пасажирів громадського транспорту та збереження тарифу на проїзд у міських автобусах та тролейбусах на колишньому рівні. Відповідну інформацію оприлюднила на офіційному сайті Тернопільська міська рада.

Насамперед, у місті вирішили зменшити кількість одиниць громадського транспорту, що курсує, та кількість рейсів. Ідеться про цифру в середньому на рівні 20 — 25%.

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