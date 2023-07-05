Дефіцит електроенергії: українців закликали скоротити споживання — Finance.ua

Дефіцит електроенергії: українців закликали скоротити споживання Сьогодні 16:11 — Енергетика

Дефіцит електроенергії: українців закликали скоротити споживання

Через підвищення температури повітря споживання електроенергії у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з минулим тижнем. Українців просять скоротити споживання з 16 до 23 години.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначили в прес-службі, також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 — 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години.

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«Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00», — йдеться в повідомленні.

У компанії також просять перенести використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що потужності в енергосистемі України замало і промисловим підприємствам вже урізали ліміти. Відключення світла для побутових споживачів можливі у літній пік споживання у липні-серпні.

Далі все залежатиме від того, як розвиватимуться події, проте Харченко вважає, що восени відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру.

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