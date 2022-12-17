Дефіцит е/е через масовані удари рф по енергетиці перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни — НБУ — Finance.ua
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Дефіцит е/е через масовані удари рф по енергетиці перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни — НБУ

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У листопаді масштабні обстріли енергооб’єктів спричинили значний дефіцит е/е. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання.
Про це йдеться у звіті НБУ.
Перебої з е/е стали другою за значимістю проблемою бізнесів після зростання цін (зазначили 51% респондентів, ІЕД). Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів (Advanter).
Дефіцит е/е через масовані удари рф по енергетиці перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни — НБУ
Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, все більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося.
Найбільше страждає промисловість, що частково компенсується бюджетними замовленнями машинобудуванню.
Для зниження навантаження на енергосистему у листопаді низка металургійних та видобувних підприємств скоротили виробничі потужності або переводили виробництво на нічні години
Відключення е/е призвели до сповільнення відновлення низки напрямків харчової промисловості (молоко- та м’ясної переробки).
Після скорочення потужностей внаслідок перебоїв енергопостачання працюючі хімічні заводи не поспішають їх відновлювати.
За матеріалами:
Finance.ua
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