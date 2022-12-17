Дефіцит е/е через масовані удари рф по енергетиці перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни — НБУ — Finance.ua

Дефіцит е/е через масовані удари рф по енергетиці перервав відновлення економічної активності, яке тривало з весни — НБУ Сьогодні 09:34

У листопаді масштабні обстріли енергооб’єктів спричинили значний дефіцит е/е. Ситуацію ускладнило зростання споживання через похолодання.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Перебої з е/е стали другою за значимістю проблемою бізнесів після зростання цін (зазначили 51% респондентів, ІЕД). Через дефіцит е/е фактично зупинили роботи та мають суттєві втрати 18% респондентів, 28% зазначають падіння оборотів (Advanter).

Хоча частина бізнесу пристосовується до обмежень, все більшає ознак, що відновлення економічної активності перервалося.

Найбільше страждає промисловість, що частково компенсується бюджетними замовленнями машинобудуванню.

Для зниження навантаження на енергосистему у листопаді низка металургійних та видобувних підприємств скоротили виробничі потужності або переводили виробництво на нічні години

Відключення е/е призвели до сповільнення відновлення низки напрямків харчової промисловості (молоко- та м’ясної переробки).

Після скорочення потужностей внаслідок перебоїв енергопостачання працюючі хімічні заводи не поспішають їх відновлювати.

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