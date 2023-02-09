Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу — Finance.ua

Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу Сьогодні 19:43

Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу

Згідно з останніми оцінками Бюджетного управління Конгресу США (Congressional Budget Office, CBO), дефіцит федерального бюджету швидко збільшується. Це підвищує ризик того, що у казначейства готівка закінчиться раніше, ніж очікувалося, в умовах протистояння республіканців і демократів щодо стелі держборгу.

Як повідомляє Bloomberg , перевищення витрат над надходженнями склало $459 млрд за перші чотири місяці фінансового року, який розпочався 1 жовтня, згідно з оцінками CBO, опублікованими в середу. Це на $200 млрд більше, ніж за той же період на рік раніше.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен вже застосувала спеціальні бухгалтерські маневри, щоб продовжити час до того, як у її відомства закінчаться готівка, після того, як минулого місяця федеральний уряд досяг встановленої законом стелі боргу в розмірі $31,4 трлн. У середині січня вона вказала, що ці маневри триватимуть як мінімум до початку червня.

Цифри Бюджетного управління Конгресу показують, що витрати зростають швидше, а доходи слабші, ніж торік.

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