Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу — Finance.ua
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Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу

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Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу
Дефіцит бюджету США швидко збільшується, загрожуючи встановленням ліміту боргу
Згідно з останніми оцінками Бюджетного управління Конгресу США (Congressional Budget Office, CBO), дефіцит федерального бюджету швидко збільшується. Це підвищує ризик того, що у казначейства готівка закінчиться раніше, ніж очікувалося, в умовах протистояння республіканців і демократів щодо стелі держборгу.
Як повідомляє Bloomberg, перевищення витрат над надходженнями склало $459 млрд за перші чотири місяці фінансового року, який розпочався 1 жовтня, згідно з оцінками CBO, опублікованими в середу. Це на $200 млрд більше, ніж за той же період на рік раніше.
Міністр фінансів США Джанет Йеллен вже застосувала спеціальні бухгалтерські маневри, щоб продовжити час до того, як у її відомства закінчаться готівка, після того, як минулого місяця федеральний уряд досяг встановленої законом стелі боргу в розмірі $31,4 трлн. У середині січня вона вказала, що ці маневри триватимуть як мінімум до початку червня.
Цифри Бюджетного управління Конгресу показують, що витрати зростають швидше, а доходи слабші, ніж торік.
За матеріалами:
bloomberg.com
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