Дедалі більше покупців обирають первинний ринок житла: причини — Finance.ua
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Дедалі більше покупців обирають первинний ринок житла: причини

Нерухомість
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Повномасштабне вторгнення росії, зростання відсоткових ставок, зміна курсу долара — кожен із цих чинників вплинув на ринок житла в Україні та світі, а також змінив пріоритети покупців. Однак не всі сегменти однаково реагують на нові реалії.
За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Пити, від коливання курсу долара, наприклад, особливо страждає вторинний ринок житла.
Як курс долара впливає на вторинний та первинний ринок нерухомості
В результаті зростання курсу долара найбільше страждає вторинна житлова нерухомість. На «первинці» забудовники продають квадратні метри за гривню, і за коливань курсу вартість квадратних метрів змінюється не так раптово. Зростання курсу у таких випадках грає на користь покупців.
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«Приміром, якщо людина має 50 тисяч доларів, а курс у країні, умовно, 40 гривень за долар, то на первинному ринку вона зможе купити квартиру за 2 мільйони гривень. Але якщо курс зросте до 50 гривень за долар, у людини вже буде не 2, а 2,5 мільйона гривень, при цьому ціна на квартиру залишиться незмінною, а людина зможе заощадити 500 тисяч гривень», — наводить приклад Піта.
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Він додає, що на вторинному ринку є прив’язка до валюти. Тому при зростанні курсу долара продавці також піднімають ціни на житло і таким чином втрачають своїх покупців. Зазвичай у такому разі люди починають придивлятися до первинного ринку, бо мають більше можливості купувати у гривні, ніж у валюті.
Зменшити ціну на вторинному ринку продавці можуть лише за відсутності попиту. Тому сьогодні питання правильного формування ціни залишається для них найскладнішим.
За словами експерта, курс долара, який зріс у зв’язку з війною росії проти України, не так вплинув на ринок нерухомості, як, наприклад, у 2014 році. Тоді ринок нерухомості відчув зміни набагато серйозніше.
За матеріалами:
Телеканал 24
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