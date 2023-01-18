Дедалі більше покупців обирають первинний ринок житла: причини — Finance.ua

Дедалі більше покупців обирають первинний ринок житла: причини Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Повномасштабне вторгнення росії, зростання відсоткових ставок, зміна курсу долара — кожен із цих чинників вплинув на ринок житла в Україні та світі, а також змінив пріоритети покупців. Однак не всі сегменти однаково реагують на нові реалії.

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Пити, від коливання курсу долара, наприклад, особливо страждає вторинний ринок житла.

Як курс долара впливає на вторинний та первинний ринок нерухомості

В результаті зростання курсу долара найбільше страждає вторинна житлова нерухомість. На «первинці» забудовники продають квадратні метри за гривню, і за коливань курсу вартість квадратних метрів змінюється не так раптово. Зростання курсу у таких випадках грає на користь покупців.

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«Приміром, якщо людина має 50 тисяч доларів, а курс у країні, умовно, 40 гривень за долар, то на первинному ринку вона зможе купити квартиру за 2 мільйони гривень. Але якщо курс зросте до 50 гривень за долар, у людини вже буде не 2, а 2,5 мільйона гривень, при цьому ціна на квартиру залишиться незмінною, а людина зможе заощадити 500 тисяч гривень», — наводить приклад Піта.

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Він додає, що на вторинному ринку є прив’язка до валюти. Тому при зростанні курсу долара продавці також піднімають ціни на житло і таким чином втрачають своїх покупців. Зазвичай у такому разі люди починають придивлятися до первинного ринку, бо мають більше можливості купувати у гривні, ніж у валюті.

Зменшити ціну на вторинному ринку продавці можуть лише за відсутності попиту. Тому сьогодні питання правильного формування ціни залишається для них найскладнішим.

За словами експерта, курс долара , який зріс у зв’язку з війною росії проти України, не так вплинув на ринок нерухомості, як, наприклад, у 2014 році. Тоді ринок нерухомості відчув зміни набагато серйозніше.

Телеканал 24 За матеріалами:

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