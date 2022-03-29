Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території рф — Finance.ua

Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території рф

Вчора 16:45 — Фондовий ринок

Французька мережа спортивних товарів Decathlon повідомила про тимчасове призупинення діяльності на території рф: компанія обіцяє продовжити підтримувати 2500 працівників у росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми стежимо за розвитком подій і, зокрема, за становищем тих, хто безпосередньо постраждав.

Наші зусилля одразу зосередилися на безпеці та підтримці наших 125 українських членів команди, які також скористалися солідарністю своїх колег із сусідніх країн, щоб допомогти їм знайти житло, або навіть прийняти їх у свої домівки чи допомогти їм у їхніх адміністративних процедурах", — кажуть в компанії.

Підрозділ Decathlon, розташований у Польщі, централізує пожертви компанії (обладнання та основні продукти на суму 2,6 мільйона євро) місцевим неурядовим організаціям.

"Ми також створили фонд солідарності в 1 мільйоном євро для підтримки постраждалого населення.

Суворо дотримуючись міжнародних санкцій, Decathlon зазначає, що умови поставок більше не виконуються для продовження діяльності в росії. Decathlon змушений призупинити роботу своїх магазинів", — підкреслили в Decathlon.

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