Дебютував електромобіль Rolls-Royce Spectre — Finance.ua

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Дебютував електромобіль Rolls-Royce Spectre

Технології&Авто
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Дебютував електромобіль Rolls-Royce Spectre
Дебютував електромобіль Rolls-Royce Spectre, Фото: mezha.media
Компанія Rolls-Royce вирішила увійти в епоху електромобілів — разом зі своїм першим електричним купе Spectre.
Автомобіль вийшов чималий: довжина 5,45 метра, ширина більш як два. Та й нелегкий — загалом терези показують 2975 кг, з яких 700 кг приходиться на акумулятор, що інтегрований в нижню частину кузова. До речі, завдяки такому рішенню вдалось не тільки значно підвищити жорсткість кузова, але й покращити звукоізоляцію від шумів з дороги.
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Звісно, електромобіль такого рівня мав отримати відповідну техніку: широке використання алюмінію, повно-кероване шасі (поворотні задні колеса), активні стабілізатори поперечної стійкості — вони «розпускаються» при русі прямо для комфорту, та «затискаються» лише у поворотах для керованості. Та й з потужністю у електричного купе Rolls-Royce Spectre все добре: 430 кВт або 585 «коней», 900 Нм крутного моменту. Цього достатньо для прискорення до «сотні» за 4,5 секунди. А повної місткості акумулятора достатньо для дистанції пробігу у 520 км (WLTP).
Фото: mezha.media
Фото: mezha.media
Вартість першого електромобіля Rolls-Royce Spectre ще не оголошена, проте компанія вже натякнула — між Cullinan та Phantom. Статус «першого електромобіля» зрештою призведе до того, що вартість Rolls-Royce Spectre буде з часом тільки зростати. Адже він відкрив нову еру, про що вже заявила компанія: до 2030 року всі нові моделі Rolls-Royce будуть електричними. І початок цьому поклав саме електромобіль Rolls-Royce Spectre.
За матеріалами:
mezha.media
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