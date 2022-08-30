Де взяти найкращий кредит готівкою – висновок FinAwards-2022 — Finance.ua

Де взяти найкращий кредит готівкою – висновок FinAwards-2022 Вчора 15:01 — Кредит&Депозит

Де взяти найкращий кредит готівкою – висновок FinAwards-2022

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

Одна з номінацій, у якій змагалися банки — «Найкращий кредит готівкою». Розглядалися пропозиції щодо видачі кредитів готівкою від 10 тис. грн, доступні для будь-якого нового клієнта без довідки про доходи — тільки паспорт і податковий номер.

Усього в цій номінації були представлені 13 банків.

Трійка лідерів сформувалася так:

Третє місце — банк Форвард ;

; Друге місце — Ідея Банк ;

; Перше місце — Банк Львів.

«Докладали багато зусиль, щоб отримати цю номінацію. Було багато видано кредитів, з максимально прискореним процесом — від подачі заявки до видачі на відділенні займало близько 2-3 годин. Вважаю, що достойно виграли», — прокоментувала перемогу керівниця відділення Банку Львів у Києві Яна Савочка.

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Після широкоформатного вторгнення росіян у лютому над кредитуванням як таким повис жирний знак запитання. Варто згадати, як банки порізали кредитні ліміти по картках і ввели низку обмежень на зняття кредитних коштів чи P2P-перекази. Утім, зараз ситуація набагато краще, ніж пів року тому, адже банки повертають ліміти, знімають обмеження і, що важливо, повертаються до готівкового кредитування, хай не в таких масштабах, як до 24 лютого, але воно є.

«Ми дещо зменшили максимальну суму кредиту, але почали кредитувати. Ставки за кредитами зросли — такі вимоги ринку. У нас плаваюча відсоткова ставка, це залежить від фінансової стабільності клієнта. Підхід до вивчення клієнтів більш детальний, до ситуації його, чого він потребує, ризики детальніше вивчаються», — зазначила Савочка.

Довідка Finance.ua

Банк Львів на 99,9% є іноземним банком зі швейцарськими та європейськими власниками;

станом на кінець 2021 року активи банку склали 240 млн дол., кредитний портфель — 169 млн дол., а кошти клієнтів — 131 млн дол.;



Банк Львів був створений ще за часів СРСР — у жовтні 1990-го. У 1991 році Національний банк України перереєстрував його під номером 28;



рейтингове агентство IBI-Rating у травні 2022 року присвоїло Банку Львів кредитний рейтинг uaAА- — довгостроковий кредитний рейтинг.

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