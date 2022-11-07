Де взяти кошти на оновлення обладнання та ПЗ? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Де взяти кошти на оновлення обладнання та ПЗ? Вчора 09:10 — Кредит&Депозит

Де взяти кошти на оновлення обладнання та ПЗ?

Навіть під час війни держава підтримує малий бізнес. Отже, якщо ви — суб’єкт мікро- чи малого підприємництва, або навіть ще тільки плануєте зареєструвати ФОП, є можливість отримати державну фінансову підтримку в розмірі від 50 000 до 250 000 грн. А головне ― цю суму можна не повертати. Читайте, як отримати кошти та на що їх можна витратити.

Що обов’язкове для отримання гранту та за яких умов ці кошти не потрібно повертати

Подайте заявку на отримання гранту в застосунку Дія.

Надішліть бізнес-план згідно з формою, затвердженою Мінекономіки.

Якщо розраховуєте на отримання гранту в розмірі від 150 000 грн, заплануйте створення робочих місць. Для отримання 150 000 грн обов’язковим є 1 робоче місце, для допомоги в розмірі 250 000 грн — 2. Наймані працівники на вказаних робочих місцях мають бути забезпечені роботою на період не менш ніж 24 місяці.

Грант не повертається у тому разі, якщо за 3 роки сума сплачених податків буде не меншою, ніж отримана сума гранту.

Чи можна придбати пРРО за грантові кошти?

Так, можна. У документі № 738 Про порядок надання грантів, затвердженому Постановою КМУ від 21 червня 2022, сказано, що кошти дозволяється витратити на купівлю обладнання, ліцензійного ПЗ, лізинг та оренду обладнання. Це означає, що підприємець може придбати за ці кошти пРРО та створити унікальний програмний продукт ― ефективну систему обліку, контролю й управління, яка дасть змогу приймати найкращі рішення, що базуються на аналізі реальних даних про його комерційну діяльність. Одним із кращих пРРО на ринку для малого бізнесу підприємці визнають Смарт Касу . Сьогодні вже понад 50 000 власників бізнесу оцінили його зручність та функціонал.

Які плюси принесе малому бізнесу пРРО Смарт Каса

По-перше, підприємцю не потрібно формувати звіти вручну. Смарт Каса автоматично робить їх у таблицях Excel та відправляє в ДПС. Система нічого не пропустить і не загубить. Вона архівує фіскальні чеки, розподіляє чеки і звіти за певним ФОП. Це підходить для формату роботи, коли в одній торговельній точці працює кілька підприємців. Застосунок цілком відповідає вимогам Закону № 1053-1 та здійснює фіскалізацію згідно з його положеннями.

По-друге, Смарт Каса — це система, яка працює за принципом «все в одному». Апарат об’єднує: POS-термінал, що реєструє як готівку, так і оплату з платіжних карт, смартфонів і смарт-годинників; сканер штрих-кодів; принтер чеків. Комплекс дає можливість відправляти електронні чеки покупцям на імейли та підтримує інтеграцію з з різними програмами.

По-третє, власник отримує оперативну інформацію, необхідну для контролю продажів на всіх точках, у реальному часі, отже, він може ефективно управляти переміщенням товарів та закупками.

По-четверте, є функція мультимерчант, яка дає змогу налаштувати різний рівень доступу для персоналу.

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