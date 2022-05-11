Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів — Finance.ua

Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів
Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів
Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів. Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється за кордон.
Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.
Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.
Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.
Перелік онлайн-сервісів ля вивчення мов із безкоштовним доступом для українців
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- UTalk надав вільний доступ до свого додатка для користувачів смартфонів.
- LingQ дарує українцям преміум-акаунти, на яких є вільний доступ до вивчення 24 мов. Для активації слід написати до служби підтримки.
- Busuu також дарує 3 місяці безкоштовної преміум-підписки для вивчення 12 іноземних мов.
- Розробники Duolingo зробили застосунок безкоштовним.
- Безкоштовно українці зможуть користатися й преміум-версією Drops.
- Одна з найпопулярніших освітніх платформ Coursera також надає українцям безкоштовний доступ до всіх курсів.