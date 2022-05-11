Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів — Finance.ua

Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Вчора 07:07 — Особисті фінанси

Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів. Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється за кордон.

Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.

Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.

Перелік онлайн-сервісів ля вивчення мов із безкоштовним доступом для українців

UTalk надав вільний доступ до свого додатка для користувачів смартфонів.

LingQ дарує українцям преміум-акаунти, на яких є вільний доступ до вивчення 24 мов. Для активації слід написати до служби підтримки.

Busuu також дарує 3 місяці безкоштовної преміум-підписки для вивчення 12 іноземних мов.

Розробники Duolingo зробили застосунок безкоштовним.

Безкоштовно українці зможуть користатися й преміум-версією Drops.

Одна з найпопулярніших освітніх платформ Coursera також надає українцям безкоштовний доступ до всіх курсів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.