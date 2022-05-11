Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів

Вчора 07:07Особисті фінанси
1176
Де вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсівДе вивчити мови безкоштовно: перелік доступних онлайн-ресурсів
Війна змусила мільйони українців покинути рідні міста й тікати від вибухів та обстрілів. Хтось їде до більш безпечних регіонів на Батьківщині, а хтось евакуюється за кордон.
Аби почувати себе впевненіше на чужині, варто знати мову, за допомогою якої можна комунікувати з іноземцями.
Сучасні технології дозволяють вивчати нову лексику за допомогою смартфона або комп’ютера.
Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився списком онлайн-ресурсів, що надають українцям безкоштовний доступ до вивчення мов.

Перелік онлайн-сервісів ля вивчення мов із безкоштовним доступом для українців

  • UTalk надав вільний доступ до свого додатка для користувачів смартфонів.
  • LingQ дарує українцям преміум-акаунти, на яких є вільний доступ до вивчення 24 мов. Для активації слід написати до служби підтримки.
  • Busuu також дарує 3 місяці безкоштовної преміум-підписки для вивчення 12 іноземних мов.
  • Розробники Duolingo зробили застосунок безкоштовним.
  • Безкоштовно українці зможуть користатися й преміум-версією Drops.
  • Одна з найпопулярніших освітніх платформ Coursera також надає українцям безкоштовний доступ до всіх курсів.

Безкоштовні сервіси для українців

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.