Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах ЄС за її відсутності — Finance.ua

Де вигідно придбати Зелену карту - які штрафи у країнах ЄС за її відсутності

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Раніше Національний банк України повідомив, що громадяни, які мають намір виїхати за кордон на власному автомобілі, не потребують полісів страхування Зелена карта, але це не означає, що після перетину кордону ви можете їздити без страховки. Тут є два варіанти:

або це буде Зелена карта, оформлена в Україні до перетину кордону;

або це буде поліс страхування Автоцивілки, який буде виписаний після перетину кордону тією країною, куди заїхало авто.

Зараз, коли не зрозуміло, відкриті чи ні офіси страхових компаній, найкращим варіантом оформити Зелену карту залишається онлайн.

Finance.ua вирішили допомагати людям робити це швидко та зручно. Тому Зелену карту ви вже можете оформити у нас на порталі. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Наші менеджери навіть в екстремальних умовах війни не припиняють працювати 24/7 та роблять усе можливе, щоб ви якнайшвидше та безпечно отримали свій поліс.

Вам потрібно буде зазначити своє ім’я, адресу електронної пошти, контактний телефон, напрям поїздки (Європа чи СНД), та термін перебування за кордоном.

Найголовніша перевага Зеленої карти, придбаної через Finance.ua, — ціна. Вона буде гарантовано нижчою ніж в офісах страхових компаній.

Зверніть увагу, що вже після перетину кордону ви не зможете придбати українську Зелену карту. Вам доведеться купувати поліс Автоцивілки країни, куди ви в’їхали. Зайві витрати зараз — недозволена розкіш. Не потрібно переплачувати там, де можна заощадити.

Пам’ятайте також, що за відсутність страховки в ЄС передбачені штрафи.

Штрафи: у Польщі, якщо ви не маєте актуального страхування від 4 до 14 днів, штраф складе 2800 злотих (більш як 19 тис. грн), понад 14 днів — 5600 злотих (38 тис. 470 грн).

А от у Німеччині машина без страховки — суворе порушення закону, що тягне за собою ув’язнення до 6 місяців, а також штраф за рішенням суду.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, наприклад поліс автоцивілки в Польщі на рік коштує близько 400 євро, в Німеччині — від 900 євро. Зелена карта, придбана в Україні на рік, коштує 6 899 грн — це 213 євро станом на 16 березня. Такий поліс покриває всі країни Європи.

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