Де в Україні оформлюють найбільше автомобілів з пробігом — Finance.ua
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Де в Україні оформлюють найбільше автомобілів з пробігом

Технології&Авто
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Період із квітня по червень був найактивнішим в імпорті вживаних машин з-за кордону. Більшість автомобілів привозили з країн Європейського Союзу.
Проте після скасування так званого «нульового» розмитнення ситуація змінилася і українці знову почали везти машини з Америки.
Протягом липня-вересня найбільше вживаних легковиків пройшли митне оформлення на ВМО № 2 митного поста «Городок» (20,3%, 11 тис. шт.).
На другому місці виявився ВМО № 1 митного поста «Рівне» (8,2%, 4,5 тис. шт.), а на третьому — ВМО № 4 митного поста «Городок» (7,9%, 4,3 тис. шт.). Одразу помітно, що у порівнянні з січнем-лютим з переліку зникли морські порти — наприклад, на початку року першість за кількістю оформлених вживаних легковиків з-за кордону займав ВМО № 1 митного поста «Одеса-автомобільний».
Загалом більшість легковиків з пробігом протягом липня-вересня пройшли митне оформлення на митних терміналах Львівської (38,9%), Волинської (12,7%), Рівненської (11,1%), Івано-Франківської (6,7%) та Одеської (5,4%) областей.
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Цікаво, що в цьому рейтингу Київ та Київська область займають лише 2,7% сумарно від загальної кількості, проте в рейтингу вперше зареєстрованих «свіжопригнаних» легковиків вони складають 14,2% від загальної кількості.
Тобто, більшість автомобілів, що були зареєстровані на кінцевого споживача (власника) у Києві та області, були розмитнені в інших областях України та доставлені туди лише для проведення першої реєстрації в Сервісних центрах МВС.
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За матеріалами:
mmr.ua
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