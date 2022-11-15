Де в Україні найменша конкуренція на ринку праці (дослідження) — Finance.ua
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Де в Україні найменша конкуренція на ринку праці (дослідження)

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Де в Україні найменша конкуренція на ринку праці (дослідження)
Де в Україні найменша конкуренція на ринку праці (дослідження)
Найменша конкуренція на ринку праці нині на заході України, а найбільше роботу шукають на півночі, йдеться в аналітиці від «OLX Робота».
На одну вакансію на півночі й у центрі України конкуренція складає в середньому 16 кандидатів, а на заході країни — 13.
Одним із головних факторів зміни попиту на працевлаштування називають виїзд українців за кордон (6,4 мільйона), а також велику кількість ВПО (7,7 мільйонів людей). Найбільша кількість ВПО наразі проживає у Києві (162, 5 тисячі), Харківській (135 тисяч) і Дніпропетровській (71 тисяча) областях.
Де в Україні найменша конкуренція на ринку праці (дослідження)
Найактивніше бізнеси відновлюють у західній частині України — там, за даними «OLX Робота», показники майже відновилися з 24 лютого. З 725 підприємств, які релокувалися до західних областей, 528 уже працюють. Найбільше — у Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
«Менша конкуренція на робоче місце, релокація бізнесів, а також більш безпечні умови життя збільшують імовірність знайти роботу саме на заході країни», — розповідають аналітики.
Кого шукають? На заході України найчастіше шукають вакансії продавців, водіїв, менеджерів із продажу, швачок і кравців, а також кухарів.
Найбільше оголошень у Львівській (3484 оголошення), Хмельницькій (1886) та Чернівецькій (1479) областях. Найвищу зарплату пропонують у Тернопільській області — в середньому 27 тисяч гривень.

Довідка Finance.ua:

  • за даними work.ua медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася — 15 000 грн. Проте в деяких регіонах відбулось зростання, а на Харківщині зарплати показали позитивну динаміку після незначного зниження у вересні;
  • Кабінет міністрів покращив прогноз зростання реальних зарплат українців. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладене очікування зростання на 1,4%.
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За матеріалами:
The Village Україна
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