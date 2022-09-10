Де українські готелі приймали найбільше гостей — Finance.ua

Де українські готелі приймали найбільше гостей Вчора 18:00

Туристичний збір, які гості платять при поселенні в готель, в цьому році зріс майже на третину. За перше півріччя бюджет отримав на 28,8% більше надходжень, ніж за аналогічний період минулого року.

Сума турзбору сягнула 89 млн 420 тис. гривень.

Про це повідомили у прес-службі Державного агентства розвитку туризму.

Які області в лідерах з розміщення гостей в готелях

Туристичний збір — це податок, який перераховується в місцевий бюджет з гостя готелю за кожну добу перебування. За цим показником і визначають, наскільки завантаженими були об’єкти розміщення.

До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та 4 області. Суми туристичного збору розподілилися за регіонами так:

Київ — понад 20 млн грн;

Львівська область — 19 млн 774 тис. грн — приріст 193%;

Івано-Франківська область — 9 млн 47 тис. грн — приріст на 76,4%;

Закарпатська область — 8 млн 872 тис. грн — приріст на 144%;

Київська область — 4 млн 694 тис. грн. Це на 23% менше, ніж за перше півріччя минулого року.

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Найбільший приріст туристичного збору також відзначено у 7 областях, шість з яких — на заході України. Побільшало гостей в готелях ще таких регіонів:

на Тернопільщині — 145%;

Хмельниччині — 116%;

Кіровоградщині — 105%;

у Чернівецькій області — 103%.

«За перші чотири місяці 2022 року в Україні зафіксовано зростання турзбору на 65%, за перше півріччя поточного року ми вже бачимо цифру значно нижчу — 29%. Подібне зростання — доказ того, що більшість українців, рятуючись від бомбардувань і не бажаючи опинитися в окупації, в перші місяці війни вимушені були покинути свої домівки в східних та південних регіонах і перебратися у більш безпечні області на заході», — повідомила очільниця ДАРТ.

Падіння свідчить те, що значна кількість людей повернулися додому. До кінця року очікується, що туристичний збір знизиться до рівня 2021 року.

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