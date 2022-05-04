Де Україна братиме газ для власних потреб після відмови Європи від російського газу — Finance.ua

Де Україна братиме газ для власних потреб після відмови Європи від російського газу

Вчора 09:42 — Енергетика

Де Україна братиме газ для власних потреб після відмови Європи від російського газу

Якщо цього року країни ЄС відмовляться від російського газу, то Україна також матиме шанс припинити імпорт цього енергоресурсу. Але це залежить від того, наскільки скоротиться споживання в середині країни, вважає Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК Нафтогаз України.

Проте він зауважує, що поки що немає детально опрацьованого аналізу, на що буде схоже споживання газу в наступному опалювальному сезоні.

Читайте також Скільки українці платитимуть за комуналку у травні 2022 року: всі тарифи

«Ми точно побачимо якесь зменшення. Наскільки зменшиться споживання, мені передбачити складно. Навіщо зараз спекулювати?», — відповів Коболєв на питання про потреби України в газі для опалювального сезону 2022/23.

Він вважає, що представники місцевої влади мають раціонально підійти до питання споживання газу. Тобто не опалювати те, що непотрібно опалювати, або зменшити нормативи опалення.

«Якщо споживання газу на соціальні потреби буде переглянуто в раціональний бік, то обсяг економії буде таким, що імпорту залишиться дуже мало», — впевенений Андрій Коболєв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.